Top Gun filminden esinlenen savaş pilotu, üç aileron taklası atınca uçak piste çarpıp alev topuna döndü, pilot hayatını kaybetti

Bir 'Top Gun' gösterisi trajediyle sonuçlandı: Düşük irtifada üç aileron taklası atan bir savaş jeti, piste çarptı.

32 yaşındaki pilot Muhammed Asim Cevad, düşük irtifada üç aileron taklası atarken Yakovlev Yak-130 tipi uçağının gövdesi pistte sürüklendi. Bangladeş'in Chattogram şehrindeki güvenlik kamerası görüntülerinde, jetten dumanlar ve kıvılcımlar yükseldiği ve Cevad'ın pistten havalanmaya çalıştığı görülüyor. Ancak jetin arka kısmında yangın çıkmıştı ve Bangladeş Hava Kuvvetleri pilotu Cevad ile yardımcı pilot Yüzbaşı Sohan Hasan Han, fırlatma koltuğuyla uçaktan atladı.

Her iki pilot Karnaphuli Nehri'ne düşerek hava kuvvetleri, donanma ve yerel balıkçılar tarafından kurtarıldı; ancak Cevad hastanede hayatını kaybetti.Han'ın durumu ciddiyetini koruyor. Uçak daha sonra sudan çıkarıldı. Hükümetin açıklamasına göre, eğitim jetinin 'mekanik bir arıza nedeniyle düştüğü' belirtildi.

Ancak, olayın kamera görüntüleri kazanın yüksek riskli gösteriden kaynaklandığını gösteriyor. Kaynaklara göre, "Pilotlar uçağı havaalanının yoğun nüfuslu alanından seyrek nüfuslu bir bölgeye yönlendirmiş olsa da, pistte düşük irtifada üç aileron taklası deneyişi, ciddi hasar ve yangına neden oldu. Uçak pistte sürtünerek alev aldı ve pilotlar, jet alevler içindeyken fırlatma koltuğuyla atladı."