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Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı

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İsrail ordusu, Hizbullah lideri Nasrallah'ı 72 saatlik kanlı bir operasyonla öldürürken saldırı sonrasında ortaya çıkan görüntü kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bölgeden servis edilen videoda, 80 ton bombayla hedef alınan Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye dev bir çukurun kaldığı görüldü.

Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesine düzenlediği hava saldırısında öldürülürken gelişme dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

SAVAŞI LÜBNAN'A YAYDILAR

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce sivili katleden İsrail'in savaşı Lübnan'a yayma planı devam ederken, Hizbullah mensuplarına yönelik operasyonlar sırasında Nasrallah da hedef alındı.

Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı

KOMUTA MERKEZİ DEV BİR ÇUKURA DÖNÜŞTÜ

72 saatlik kanlı bir planın sonunda her biri yaklaşık 1 ton olmak üzere 85 füzeyle yaklaşık 80 ton patlayıcı atlatılan komuta merkezi dev bir çukura dönüşürken bölgeden servis edilen videolarla saldırının vahameti gözler önüne serildi.

Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı

CESETLER BİN BİR GÜÇLÜKLE ÇIKARILIYOR

Görüntülerde Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürüldüğü komuta merkezinde oluşan çukurdan cesetlerin bin bir güçlükle çıkarıldığı ve Nasrallah ile arkadaşlarının öldürüldüğü noktanın tonlarca bombanın etkisiyle korkunç bir hal aldığı görülüyor.

Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

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Yorumlar (6)

Kerem Sevimli:

Adamlar her istediğini indiriyorlar, bizimkilerde ancak konuşuruz van minut,yok rabia yok bilmeme ne

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yanıtYanıtla
sade vatandaş:

eğer bir toplumu kurtuluşa götürecek Atatürk gibi dürüst adaletli mücadeleci askeri dehası olan kul millet yetim hakkı yemeyen milletin malını israf edip başkalarına peşkeş çekmeyen ömrünü saraylarda değil savaş alanlarında geçirmiş önderleri yoksa düşmanları karşısında yenilip topraklarından olmaya mahkümdur burada olan tam anlamıyla budur

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VEFA:

Çukuruna güvendin, kükredin de kükredin!... Bak şimdi masal oldun!.. Derin çukur masalı!...

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VEFA:

Maaşallah İsrail horoz gibi, "Ben düdükler geçerim " Diyor mubarek!...

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