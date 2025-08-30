Tom Barrack: YPG artık bizim müttefikimiz oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda yaptığı açıklama törene damga vurdu. Suriye'deki terör örgütü YPG'ye uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıblesini şaşırıp kendilerine yeni yabancı patronlar arayanlar ise elinde sonunda kaybedecek. Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz. Biz tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız, sorunların diplomasi yolundan çözülmesinden yanayız. Müslüman kanından beslenenler tarih sahnesinden çekildikten sonra biz yine burada olacağız." dedi.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından ABD'den ilginç bir çıkış geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack verdiği son röportajda, Türkiye ile ilişkilere özel parantez açarken, Şam yönetimi ile entegrasyon için direten SDG/YPG terör örgütüne ise sahip çıktı.

Barrack şunları söyledi: "Türkiye, Suriye'nin bir müttefiki. Pkk'ya sahipler, bu Türkiye içinde yabancı bir terör örgütü olarak tanımlanmıştır. ABD de Pkk'yı yabancı bir terör örgütü ilan etmiştir. Ancak artık PKK ile ilişkili olmayan başka bir örgüt var: DSG ve YPG. Bunlar IŞİD karşıtı kampanyada bizim müttefiklerimiz oldu. Onların kökeni PKK'ye dayanıyordu."

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik her türlü çözümde önemli bir müttefik ve ortak olduğunu belirten Barrack, Türkiye her koşulda bizim sadık dostumuz ve müttefikimiz olmuştur ve NATO'ya bizim dışımızda en büyük katkıyı sağlayan ülkedir." dedi.