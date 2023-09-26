Tokat'ın Niksar ilçesinde gece saatlerinde deprem meydana geldi

Tokat'ın Niksar ilçesinde gece saatlerinde 3,7 ve 1,9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerde can kaybı yaşanmadı.

Tokat'tın Niksar ilçesinde gece saatlerinde deprem meydana geldi.

Afad'ın internet sitesinde ve sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre, Tokat'ın Niksar ilçesinde gece 04.38 sularında ilk olarak 3,7 büyüklüğünde, ardından 1,9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İlk deprem yerin 11 kilometre, ikinci deprem ise 10 km derinliğinde kaydedildi. İlçe merkezinden uzak bölümde gerçekleşen depremlerde can kaybı yaşanmadı. - TOKAT