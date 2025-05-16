Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi için bulunduğu Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i yanına çağırdı. O anlarda Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı da sohbete dahil ettiği gözlendi. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
Arnavutluk'un başkenti Tiran, 50'ye yakın devlet ve hükümet başkanının katılımıyla düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin gerçekleştirileceği Opera Binası'na geçerken, konferans ve diplomatik temaslar kapsamında çeşitli liderlerle sohbet etti.
ALİYEV VE PAŞİNYAN'I BULUŞTURDU
O anlardan birinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i yanına çağırdı. Bu esnada Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı da sohbete dahil etti. Üç liderin beraber sohbet ettiği anlarda Erdoğan ile Aliyev'in rahat tavırları ve eğlenceli halleri dikkat çekti. Görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu.