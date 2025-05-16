Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
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Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi için bulunduğu Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i yanına çağırdı. O anlarda Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı da sohbete dahil ettiği gözlendi. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran, 50'ye yakın devlet ve hükümet başkanının katılımıyla düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin gerçekleştirileceği Opera Binası'na geçerken, konferans ve diplomatik temaslar kapsamında çeşitli liderlerle sohbet etti.

Tiran'da dikkat çeken anlar! Erdoğan, Aliyev'i çağırdı; sonrasında olanlar enteresanErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın değişimi dikkat çekti.

ALİYEV VE PAŞİNYAN'I BULUŞTURDU

O anlardan birinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i yanına çağırdı. Bu esnada Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı da sohbete dahil etti. Üç liderin beraber sohbet ettiği anlarda Erdoğan ile Aliyev'in rahat tavırları ve eğlenceli halleri dikkat çekti. Görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıUmut Yağcı:

baron krallll

Yorum Beğen14
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Haber YorumlarıHainKOXPER :

hepiniz reisin sözünü dinleyeceksiniz

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıOguz Cetin:

Sen neymişsin kral ?????

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
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