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Timsah, üzerine at gibi binen bakıcısından intikamını kötü aldı! İzleyenler dillerini yuttu

Dünya Haberleri

Güney Afrika'nın KwaZulu Natal eyaletinde timsahlarla gösterdiği yaptığı sırada bir timsahın üzerine binen eğitici, timsahın ayağını ısırması nedeniyle büyük korku yaşadı.

Güney Afrika'nın KwaZulu Natal eyaletindeki Crocodile Creek çiftliğinde korkunç bir olay meydana geldi. Sean le Clus adlı timsah eğiticisi, kendilerini izlemeye gelenlere gösterdiği yaptığı sırada timsahlardan birinin üzerine oturdu.

SOPA İLE DE RAHATSIZ ETTİ

Eğitici daha sonra timsahlarla oynamaya devam etti ve bir timsahı sopasıyla rahatsız etti. Timsah ise dakikalar sonra kimsenin beklediği bir hamlede bulundu.

AYAĞINDAN ISIRDI

İntikamını feci bir şekilde alan timsah, eğiticisinin ayağını ısırdıktan sonra geri bıraktı. Bu sırada gösteriyi izleyenlerin de yürekleri ağızlarına geldi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Yaşam Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

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oh iyi oldu hayvanların köleliğine karşıyım

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