Timsah, nehirde yıkanan kadını suya çekerek ölürdü

Timsah, nehirde yıkanan kadını suya çekerek ölürdü
Timsah, nehirde yıkanan kadını suya çekerek ölürdü
Hindistan'ın Odisha eyaletinde bulunan Jajpur bölgesinde, Kharasrota Nehri'nde yıkanan 57 yaşındaki Soudamini Mahala, timsahın saldırısına maruz kaldı. Timsahın kadını ağzında tutarak suyun içinde sürüklediği anlar, görgü tanıkları tarafından kaydedildi. Olay yerinde bulunan köylüler, kadını kurtarmak için müdahale etse de başarılı olamadılar. Olayın ardından yetkililer, nehir ve çevresinde timsah saldırılarına karşı önlem alınması gerektiğini belirtti.

Hindistan'ın doğusundaki Odisha eyaletine bağlı Jajpur bölgesinde, Kharasrota Nehri'nde yaşanan korkunç olayda 57 yaşındaki Soudamini Mahala, nehirde yıkanırken dev bir timsahın saldırısına uğradı. Görgü tanıklarının çektiği görüntülerde, timsahın Mahala'yı ağzında tutarak suyun içinde sürüklediği anlar net şekilde görülüyor.

Olay anında nehir kıyısındaki köylüler şaşkınlık içinde bağırarak yardım çağrısında bulundu. Ancak ne yazık ki kimse kadına yetişemedi. Görgü tanıkları, timsahın ansızın kadına saldırdığını ve onu hızla suya çektiğini aktardı.

Olayın ardından köylüler nehre atlayarak kadını kurtarmaya çalıştı, fakat timsahın güçlü çenesi karşısında başarılı olamadılar. Polis, bölgeye gelerek Mahala'nın cesedini arama çalışmalarına başladı.

Tanıklardan Naba Kidhore Mahala, yaşananları şöyle anlattı:

"Timsah kadını sürüklediğinde biz hemen kurtarmak için nehre atladık, ancak çabalarımız boşa gitti."

Yetkililer, Kharasrota Nehri ve çevresinde timsah saldırılarına karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı. Köylüler ise hem korku hem de derin üzüntü içinde, bu trajik olayı hafızalarından silemeyeceklerini ifade etti.

Bu korkunç saldırı, timsahların ne kadar ani ve ölümcül olabileceğini bir kez daha gösterdi.

Yorumlar

ARSLANOĞLU Hakan:

Kadın timsahın rızkıymış üzülmemek gerekir.

avsar_murat38:

O nehirin neresinde yıkandın Allahın malı. Kirli adam onun içine girse daha da kirlenir.

Abdülhamit:

