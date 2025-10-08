Timsah, nehirde yıkanan kadını suya çekerek ölürdü

Hindistan'ın doğusundaki Odisha eyaletine bağlı Jajpur bölgesinde, Kharasrota Nehri'nde yaşanan korkunç olayda 57 yaşındaki Soudamini Mahala, nehirde yıkanırken dev bir timsahın saldırısına uğradı. Görgü tanıklarının çektiği görüntülerde, timsahın Mahala'yı ağzında tutarak suyun içinde sürüklediği anlar net şekilde görülüyor.

Olay anında nehir kıyısındaki köylüler şaşkınlık içinde bağırarak yardım çağrısında bulundu. Ancak ne yazık ki kimse kadına yetişemedi. Görgü tanıkları, timsahın ansızın kadına saldırdığını ve onu hızla suya çektiğini aktardı.

Olayın ardından köylüler nehre atlayarak kadını kurtarmaya çalıştı, fakat timsahın güçlü çenesi karşısında başarılı olamadılar. Polis, bölgeye gelerek Mahala'nın cesedini arama çalışmalarına başladı.

Tanıklardan Naba Kidhore Mahala, yaşananları şöyle anlattı:

"Timsah kadını sürüklediğinde biz hemen kurtarmak için nehre atladık, ancak çabalarımız boşa gitti."

Yetkililer, Kharasrota Nehri ve çevresinde timsah saldırılarına karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı. Köylüler ise hem korku hem de derin üzüntü içinde, bu trajik olayı hafızalarından silemeyeceklerini ifade etti.

Bu korkunç saldırı, timsahların ne kadar ani ve ölümcül olabileceğini bir kez daha gösterdi.