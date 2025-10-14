'Time' dergisinin kapağı Trump'ı küplere bindirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunu tamamlayarak ülkesine döndükten sonra Time dergisinin kendisini "Orta Doğu'daki Zaferi" başlığıyla kapağa taşımasına sert tepki gösterdi. Trump, dergide kullanılan fotoğrafın "saçını yok ettiğini" ve "başının üzerinde küçük bir taç gibi duran tuhaf bir nesne" bulunduğunu belirtti.

"NE YAPIYORLAR, NEDEN YAPIYORLAR?"

Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, "Gerçekten garip! Alttan çekilen fotoğrafları hiçbir zaman sevmedim ama bu fotoğraf inanılmaz kötü. Ne yapıyorlar, neden yapıyorlar?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"BELKİ DE TÜM ZAMANLARIN EN KÖTÜ KAPAĞI"

Trump, paylaşımında söz konusu fotoğrafı "belki de tüm zamanların en kötü kapağı" olarak niteledi. Buna rağmen, Time dergisindeki makalenin kendisi hakkında "nispeten iyi yazıldığını" söyledi.

Dergide yer alan makalede, Trump yönetiminin Gazze'de ateşkes sağlama sürecine liderlik ettiği, bunun "Trump'ın ikinci döneminin imza başarısı olabileceği" ve Orta Doğu için stratejik bir dönüm noktası olabileceği vurgulandı.

ORTA DOĞU TURU

Time kapağının, Trump'ın İsrail'e iniş yaptığı gün yayımlanması dikkat çekti. Trump, İsrail'de serbest bırakılan rehinelerin aileleriyle bir araya geldi ve Knesset'te yaptığı konuşmanın ardından Mısır'a geçti.

Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen zirvede, Gazze'de kalıcı ateşkesin desteklenmesi, savaşın sona erdirilmesi ve Filistin topraklarının yeniden inşasına yönelik uzun vadeli bir planın oluşturulması hedeflendi.