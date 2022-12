"Time Dergisi 1977 yılındaki Nisan ayı kapağında buzul çağının geldiği uyarısında bulunduğu iddiası yanlış"

Birkaç Twitter kullanıcısıTIME Dergisi'ne ait bir kapak fotoğrafı paylaşarak, "1977'de buzul çağı geliyormuş, sonra karar değiştirip 'küresel ısınma olayım bari' demiş. En sonunda da 'aman boşver, en iyisi iklim değişikliği' demiş." ifadelerine yer verdi. Paylaşımda kullanılan görselde, TIME dergisinin 8 Nisan 1977 tarihli kapağında,"Yaklaşan Buzul Çağında Nasıl Hayatta Kalınır (How To Survive The Coming Ice Age)" başlığının yer aldığı gösterilerek, derginin okurlarını uyarmaya çalıştığı ima edildi. Paylaşım, kısa sürede çok sayıda etkileşim ve beğeni aldı.

Görsel daha önce farklı kullanıcılar tarafından da paylaşılmış.

Söz konusu görsel Time Dergisi'nin resmi internet sayfasının arşivinden aratıldığında böyle bir kapağa rastlanmıyor.

Buzun üstünde pengueni resmeden kapak 2007 yılındaki sayıya ait ancak, orada da farklı bir manşet karşımıza çıkıyor.

Her iki görsel karşılaştırıldığında, kapaktaki tarih ve manşetlerin photoshop kullanılarak değiştirildiği anlaşıldı.

Time Dergisi söz konusu manipüle edilmiş kapakla ilgili 2013 yılında bir açıklama yapmış fakat görselin paylaşılmaya devam edilmesi üzerine 2019 yılında açıklama güncellenmiş.Açıklamada, iddiaya konu olan kapak görselinin, Time Dergisi'ne ait olmadığı ve bunun iyi bir photoshop örneği olduğu vurgulanıyor.