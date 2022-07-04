TikTok çılgınlığının önüne geçilemiyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol verdi - Haberler

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TikTok çılgınlığının önüne geçilemiyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol verdi

Haberler.com - Zehra Yaşık - Dünya
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Avustralyalı TikToker Pennelope Ann, hastaneye gizliden alkol sokup, ölmek üzere olan babasına şırınga ile en sevdiği alkolü içirdiği anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Pennelope'in skandal hareketi ilginç bir şekilde takipçilerinin takdirini topladı.

Pennelope, babasına şırınga ile alkol içirdiği sırada annesi ile birbirlerine bakarak güldü.

TikTok çılgınlığının önüne geçilemiyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol verdi

Genç kadının videoyu yayınladıktan sonra hastaneye alkol sokması ve entübe olan babasına ölmeden önce alkol içirmesi herkes tarafından büyük bir takdirle karşılandı.

TikTok çılgınlığının önüne geçilemiyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol verdi

Videoda Pennelope, babasına "Baba senin için en sevdiğin alkolü getirdim, içmek ister misin?" diye sordu. Babasıbaşı ile evet işareti yapınca şırınga içindeki alkolü babasına içirdi.

TikTok çılgınlığının önüne geçilemiyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol verdi

Pennelope, hastaneden kovulmayı ve hakkında soruşturma açılmasını göze alarak babasına ölmeden önce son kez en sevdiği alkolü içirdiği için mutlu olduğunu söyledi. Ancak genç kadının bu davranışı bazı takipçileri tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

TikTok çılgınlığının önüne geçilemiyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol verdi

TikTok çılgınlığının önüne geçilemiyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol verdi

TikTok çılgınlığının önüne geçilemiyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol verdi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Dünya

Avustralya Baba Dünya Haberler

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