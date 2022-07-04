TikTok çılgınlığının önüne geçilemiyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol verdi

Pennelope, babasına şırınga ile alkol içirdiği sırada annesi ile birbirlerine bakarak güldü.

Genç kadının videoyu yayınladıktan sonra hastaneye alkol sokması ve entübe olan babasına ölmeden önce alkol içirmesi herkes tarafından büyük bir takdirle karşılandı.

Videoda Pennelope, babasına "Baba senin için en sevdiğin alkolü getirdim, içmek ister misin?" diye sordu. Babasıbaşı ile evet işareti yapınca şırınga içindeki alkolü babasına içirdi.

Pennelope, hastaneden kovulmayı ve hakkında soruşturma açılmasını göze alarak babasına ölmeden önce son kez en sevdiği alkolü içirdiği için mutlu olduğunu söyledi. Ancak genç kadının bu davranışı bazı takipçileri tarafından sert bir şekilde eleştirildi.