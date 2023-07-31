TİKA, Libya'daki İşbiliye Anaokulu'na oyun alanı yaptırdı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın başkenti Trablus'taki İşbiliye Anaokulu'na oyun alanı yaptırdı. Açılış törenine Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz ve TİKA Libya Koordinatörü Ali Süha Bacanakgil'in yanı sıra diğer yetkililer katıldı. Büyükelçi Yılmaz, Türkiye'ye gönderilen yardımlardan ötürü Libya halkına teşekkür etti ve gelecekteki işbirliği ve projelerin artarak devam etmesini arzuladıklarını belirtti. TİKA Libya Koordinatörü Bacanakgil ise TİKA'nın Libya'da faaliyet gösterdiği alanlara dikkat çekerek, çocuklar için yapılan oyun alanının da bu şiarın bir yansıması olduğunu ifade etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın başkenti Trablus'taki İşbiliye Anaokulu'na oyun alanı yaptırdı.

Oyun alanının açılış törenine Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz ve TİKA Libya Koordinatörü Ali Süha Bacanakgil'in yanı sıra Hayandalus Belediye Başkanı Vekili Semir Şigvara ve Libya Eğitim Bakanlığı Anaokullar Genel Müdürü Abdulhakim Zirati ve diğer yetkililer katıldı.

Oyun alanının açılışını gerçekleştiren Büyükelçi Yılmaz, "Halklarımız kötü gününde de iyi gününde de omuz omuza dayanışma göstermiştir. Son olarak ülkemizde meydana gelen deprem felaketi sırasında her bölgeden Libyalı kardeşlerimiz tarafından gönderilen cömert yardımlar bağlarımızın ne kadar diri olduğunu gözler önüne serdi." dedi.

Büyükelçi Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gönderilen yardımlardan ötürü Libya halkına teşekkür etti.

İki ülke arasındaki projelere dair ise Yılmaz, "TİKA, kardeş Libya'da 2011 yılından bu yana 115'in üzerinde projeye imza atmıştır. Önümüzdeki dönemde bu işbirliği ve projelerin, kültür, sanat, sağlık, mesleki eğitim gibi alanlarda artarak devam etmesi arzusundayız." diye konuştu.

AA muhabirine konuşan TİKA Libya Koordinatörü Bacanakgil de şu ifadeleri kullandı:

"Binlerce yıllık kültürümüzün, maneviyatımızın ayrılmaz bir parçası yardımlaşma ve dayanışma kültürü. Bugün de tamamen bu şiarla dış politikamız insani diplomasi düsturu üzerine inşa edilmiş durumda. TİKA da tam olarak yurt dışında, dost ve kardeş ülkelerde bu işlevi yerine getiriyor."

TİKA'nın Libya'da 2011 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini hatırlatan Bacanakgil, şu ana kadar eğitim, sağlık, tarım, hayvancılık, bilim ve kültür dahil olmak üzere çeşitli alanlarda Libya'da 115'ten fazla projeye imza atıldığını kaydetti.

Bacanakgil, çocuklar için yapılan oyun alanının da edindikleri şiarın bir yansıması olduğunu ve aynı şiarla yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

İşbiliye Anaokulu, TİKA'nın Libya'daki başarılarından biri

Endülüs Mahallesi Anaokullar Müdürü Muhammed Ali İbrahim de İşbiliye Anaokulu'nun, TİKA'nın Libya'daki başarılarından biri olduğunu ifade ederek, TİKA'ya teşekkür etti.

Söz konusu anaokulunun 2017 yılında inşa edildiğini aktaran İbrahim, TİKA'nın, okulun yapım sürecinde de kendilerine katkı sağladığını ve şu anda ise anaokuluna 200 metrekarelik bir oyun alanı yaptıklarını söyledi.

İbrahim ayrıca, TİKA'nın Libya genelinde eğitim alanının yanı sıra sağlık alanında da katkılar sunmayı sürdürdüğüne dikkati çekti.

"TİKA'nın çabalarını unutmayacağız"

İşbiliye Anaokulu Müdürü Fethiye bin Kasım da TİKA'nın Libya için yaptığı yardımları ve göstermiş olduğu çabaları asla unutmayacaklarını belirtti.

Kasım, şunları kaydetti:

"TİKA'nın başta İşbiliye Anaokulu olmak üzere Libya'daki tüm eğitim kurumlarında rolü çok büyük. 2017 yılında anaokulunun yapımında da büyük katkıları olmuştu.

Bugün ise çok büyük çabalar sarf ederek, gördüğümüz oyun alanını yaptılar. Bize verdikleri desteği sürdürmelerini temenni ediyoruz. TİKA'nın çabalarını unutmayacağız."