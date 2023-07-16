Tiflis'te 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikimi gerçekleştirildi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler anısına fidan dikimi gerçekleştirildi. Tiflis'teki Krtsanisi Park Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Kazım Kartal, Türk kurumlarının temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı. Fidan dikim programı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel olarak düzenlendi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Tiflis'teki Krtsanisi Park Ormanı'nda, 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen fidan dikimi programına Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Kazım Kartal, büyükelçilik çalışanları, Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri, Türk iş insanları, Gürcistan'da yaşayan Türk vatandaşları ve davetliler katıldı.

Gürcü ve Türk İşadamları Derneği (GÜRTİAD) tarafından park içerisinde oluşturulan "GÜRTİAD ve Kenan Yıldırım Hatıra Ormanı'nda" gerçekleşen etkinliğin ardından konuşan Kartal, 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve saygıyla andıklarını ifade etti.

Fidan dikim programının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlendiğini kaydeden Kartal, "Şehitlerimizin adına, Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları anısına 15 meşe ağacı diktik." dedi.

Her yıl 15 Temmuz şehitleri için dualar edeceklerini belirten Kartal, programa katkılarından dolayı GÜRTİAD'a teşekkür etti.