Ticaret Bakanı Bolat, Kosova Başbakan Yardımcısı Damka ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka ile bir araya gelerek Türkiye-Kosova ilişkilerini geliştirme konusunu ele aldı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Priştine'de, Kosova Topluluklar ve İşbirliğinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kosova Başbakan Yardımcısı ve soydaşımız Sayın Fikrim Damka ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, asırlara dayanan kardeşliğimizin taşıdığı derin anlamı ve bu güçlü mirası geleceğe taşıyacak stratejik iş birliği alanlarını kapsamlı biçimde ele aldık. Kosova'daki Türk toplumu; ortak tarihimizin canlı hafızası, sarsılmaz dostluğumuzun en güçlü teminatı ve iki ülke arasında kurulan gönül köprüsünün vazgeçilmez taşıyıcısıdır. Bu köklü bağlardan aldığımız güçle, Türkiye-Kosova ilişkilerini sadece bugünün değil, yarının da kazananı kılacak şekilde; daha iddialı, daha derin ve daha stratejik bir seviyeye taşımakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye

Aziz İhsan Aktaş davasında biri belediye başkanı 5 sanığa tahliye
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Ağrı'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yağışlar etkisini gösterdi! İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş

İstanbul'un yüreğine su serpen haber geldi
Suudi Arabistan: Türkiye'ye uzanacak demir yolu için çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak

Binlerce kilometre öteden çıkıp Türkiye'den geçecek! Son durak Avrupa
İbrahim Tatlıses'in torunundan vahim iddia: Yoğun bakımdayken...

Tatlıses'in torunundan vahim iddia: Yoğun bakımdayken...
Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 30 kişi yaralandı

Aileler köyü birbirine kattı: Onlarca yaralı var
Yağışlar etkisini gösterdi! İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş

İstanbul'un yüreğine su serpen haber geldi
Ederson'un penaltı notlarını gizlice almışlar! Yapılan paylaşımdaki ifade bomba

Onun da penaltı notlarını gizlice yürütmüşler: Ederson bey...
Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...

Genç kızın haklı isyanı: Siz ahlaktan, namustan...