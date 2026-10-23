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Tibet Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde depremde 16 kişi öldü, 76 kişi yaralandı

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Tibet Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde depremde 16 kişi öldü, 76 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Tibet Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde depremde 16 kişi öldü, 76 kişi yaralandı
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Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'ne bağlı Nagqu kentinin Baqen ilçesinde dün akşam yerel saatle 22.33'te 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 16 kişi hayatını kaybetti, 11'i ağır 76 kişi yaralandı; bölgede 12 binden fazla kişi tahliye edildi.

ÇİN'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 16 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi yaralandı.

Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'ne bağlı Nagqu kentinin Baqen ilçesinde dün akşam yerel saatle 22.33'te 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sarsıntı nedeniyle 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 11'i ağır olmak üzere 76 kişinin yaralandığı bildirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, 12 binden fazla kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Merkez üssünün deniz seviyesinden ortalama 4 bin 800 metreden fazla yüksekte bulunduğu bölgede, 3 gün boyunca hava sıcaklığının eksi 9 dereceye kadar düşeceği ve cumartesi yarın aralıklı kar yağışı beklendiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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