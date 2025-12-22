THY, Erivan'a direkt seferlere başlıyor

Türkiye ve Ermenistan arasındaki diplomatik ilişkiler son dönemde yumuşadı. Ankara ve Erivan'dan ilişkilerin normalleşmesine dair sık sık mesajlar gelirken THY dikkat çeken bir adım atmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL'DAN ERİVAN'A HAFTADA 7 SEFER

THY, İstanbul-Erivan arası karşılıklı seferlere başlıyor. 11 Mart 2026 tarihi itibarıyla seferler haftada 7 frekans olarak gerçekleştirilecek.

SEFER SAYISI ARTIRILACAK

Yolcu talebinde artış olursa sefer sayısı artırılacak. 14 Mayıs 2026'dan itibaren İstanbul–Erivan seferlerinin haftalık frekansı 10'a yükseltilecek. Yaz sezonunda sefer sayısı yine artırılacak. Bu kapsamda 15 Haziran 2026 tarihi itibarıyla seferler haftada 14 frekans olarak düzenlenecek.