Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu

Suriye'de Beşar Esad rejiminin sona ermesiyle başlayan devrim, ülkenin doğusunda yer alan PKK/ Ypg içerisinde de dikkat çeken değişimlere neden oluyor.

ÖRGÜTÜN SÖZDE BİRLİKLERİ SURİYE DEVLETİNE KATILMAK İSTİYOR

Deyrizor Sözde Askeri Konseyi, Suriye devletine katılmak üzere terör örgütü PKK/YPG'den ayrıldığını duyurdu. Sosyal medyaya düşen görüntülerde çok sayıda teröristin Suriye Milli Ordusu (SMO) bayrağı altında duyuru yaptıkları görüldü.

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından rejim güçlerinin kendisine devrettiği Deyrizor il merkezinde tutunamayan ve Arap aşiretleri tarafından çatışmaların ardından çıkarılan teröristler, kente yeniden saldırmıştı. PKK/YPG'li teröristlerin kent merkezindeki sivilleri hedef alarak açtığı ateşte 10 sivil hayatını kaybetti.

DEYRİZOR'UN ÖNEMİ

Şam'ın kuşatılması ve Esad iktidarının çökmesinin ardından, rejimi deviren gruplar ve onlarla ortak hareket eden Deyrizorlu aşiret güçleri, Deyrizor il merkezi, Irak-Suriye sınır hattındaki Elbukemal ve Meyadin ilçelerinden PKK/YPG'yi çıkarmıştı. Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın Elbukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyordu. Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeyken, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise devrilen Beşar Esad rejimi ve İran destekli grupların kontrolündeydi. İran Devrim Muhafızları, Irak üzerinden Suriye'ye ulaşan ikmal koridorunda Elbukemal ilçesi üzerinden Deyrizor ili merkezine devam ederek ülkenin iç kesimlerine erişim sağlıyordu.