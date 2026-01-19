Haberler

Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Terör örgütü YPG/SDG elebaşı Sipan Hamo, Suriye ordusunun ilerleyişi karşısında ABD ve İsrail'den daha güçlü müdahale beklediklerini belirtirken, İran ve Rusya'dan destek almadıklarını ve ayrı bir devlet hedeflerinin bulunmadığını iddia etti. Elebaşı Hamo ayrıca İsrail'in "Suriye'deki Kürtler adına" Suriye ordusuna hava saldırıları düzenlemesini talep etti.

  • Terör örgütü PKK/YPG/SDG elebaşı Sipan Hamo, İsrail'in Suriye birliklerine hava saldırılarıyla müdahale edebileceğini düşündüklerini belirtti.
  • Sipan Hamo, Suriye'deki Kürtlerin ayrı bir devlet kurma hedefi olmadığını ve geleceklerini Suriye içinde gördüklerini iddia etti.
  • Eski YPG Sözcüsü Mustafa Bali, İsrail'in kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını ve kamuoyunun yaşananlardan İsrail'i sorumlu tuttuğunu söyledi.

Terör örgütü PKK/YPG/SDG elebaşlarından Sipan Hamo, Suriye ordusunun Fırat'ın batısı ve doğusunda ilerleyişini İngiliz haber ajansı Reuters'a değerlendirdi. Hamo, İran ve Rusya'dan destek almadıklarını savunarak ABD ve İsrail'den yardım talep etti, ayrı bir devlet kurma hedefleri olmadığını öne sürdü.

"BAĞIMSIZ BİR DEVLET PLANIMIZ YOK"

ABD'li temsilci Tom Barrack ile Kürt yetkililer arasında yapılan görüşmelerde ateşkese yönelik somut bir yol haritası ortaya çıkmadığını söyleyen Hamo, Suriye'deki Kürtlerin ayrılmak ya da bağımsız bir devlet kurmak istemediğini iddia etti. Geleceklerini Suriye içinde gördüklerini belirten Hamo, özellikle koalisyon güçleri ve ABD'den daha güçlü ve sonuç alıcı bir müdahale beklediklerini ifade etti.

"ABD BİZE KORUMA GARANTİSİ VERMELİ"

Washington'un, yıllardır Kürt güçleriyle sürdürdüğü ittifakı Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki Suriye yönetimine verdiği destekle dengelemesini kabul ettiklerini söyleyen Hamo, buna karşın Kürtlerin yaşanan değişimlerden duyduğu endişelerin dikkate alınması gerektiğini savundu. Hamo, ABD'nin kendilerine koruma garantisi vermesi gerektiğini ileri sürerek, mevcut koşullarda bu güvenceyi sağlayabilecek tek aktörün ABD olduğunu dile getirdi.

"İSRAİL SURİYE BİRLİKLERİNİ HAVADAN VURMALI"

Suriye'de yaşanan gelişmelerin sorumluluğunu Batılı ülkelere, özellikle de ABD'ye yükleyen Hamo, İran ve Rusya'dan destek almadıklarını yineledi. İsrail'i bölgede kendi gündemi olan güçlü bir devlet olarak tanımlayan Hamo, İsrail'in Suriye'de bazı azınlıklara yönelik tutumunun Kürtlere de yansımasını umduklarını söyledi. Hamo, İsrail'in Suriye'deki Kürtler adına Suriye birliklerine yönelik hava saldırılarıyla müdahale edebileceğini düşündüklerini ifade etti.

"İSRAİL BİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Öte yandan eski YPG Sözcüsü Mustafa Bali, İsrail kamu televizyonu KAN'a yaptığı açıklamada, İsrail'in kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Bali, kamuoyunun şu anda yaşananlardan İsrail'i sorumlu tuttuğunu dile getirdi.

