Terör örgütü PKK yanlısı İsveçli eski vekil: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına resmen diz çöktük

İsveç'te yeni hükümetin PKK terör örgütü ile arasına mesafe koyacağına yönelik açıklamaları Türkiye'ye iadesi istenen eski vekil Amineh Kakabaveh'in uykularını kaçırdı. Terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Kakabaveh, "Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında diz çöktük" diye konuştu.

İsveç, PKK terör örgütü yanlısı eski vekil Amineh Kakabaveh'in açıklamaları ile çalkalanıyor. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Ankara ziyareti ve yeni hükümetin terör örgütü PKK/YPG ile arasına mesafe koyacağına yönelik açıklamaları Kakabaveh'i rahatsız etti.

"İSVEÇ VATANDAŞI OLMAKTAN UTANIYORUM"

Türkiye'ye iadesi istenen İsveçli vekil Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; 'Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında diz çöktük.' Kakabaveh İsveç vatandaşı olmaktan utandığını da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile baş başa görüşmüştü.

2022'DE ADAY OLMAMIŞTI

İsveç'te 2018 seçimlerinde Sol Parti'den milletvekili olarak parlamentoya giren Kakabeveh, 2022'de aday olmamıştı.

RUS TEHDİDİNDEN SONRA HAREKETE GEÇMİŞLERDİ

Rusya tehdidi karşısında askeri tarafsızlık politikasından vazgeçen Finlandiya ve İsveç dün NATO'ya üyelik için resmen başvurmuştu. Bu iki ülkenin üyeliği konusunda çekinceleri olan Türkiye ise üyelik sürecini bloke etme kararı almıştı. Haziran ayında yapılan NATO Zirvesi'nde İsveç'te o dönem iktidarda olan merkez sol hükümet ve Finlandiya hükümeti, Türkiye ile bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Amineh Kakabaveh.

TÜRKİYE'NİN TALEPLERİ NELER?

Buna göre İsveç ve Finlandiya, Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren terör örgütü PKK'nın kolu YPG'ye desteği kesip, 2019'da Suriye'ye operasyon nedeniyle Türkiye'ye uygulanan silah ambargosunu da kaldırmayı taahhüt etmişti. Bu iki ülke, Ankara'nın talep ettiği terör şüphelilerini de Türkiye'ye iade edecekti. Bu koşulların yerine getirilmesi karşılığında da Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine vetosunu kaldıracaktı. İsveç'te 11 Eylül'de yapılan seçimler sonrasında iktidara gelen merkez sağ hükümet, Türkiye'nin taleplerini karşılama konusunda daha kararlı bir tutum sergilemişti.