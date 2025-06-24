Tel Aviv'e Götür Beni' şarkısını söyleyen şarkıcı dövülerek sahneden atıldı

Umman'da düzenlenen bir müzik festivalinde yaşanan olay, Orta Doğu'da büyük yankı uyandırdı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) tanınan şarkıcı Ayda El-Menhali, konser sırasında " Tel Aviv'e götür beni" sözlerini içeren bir şarkı söylediği gerekçesiyle sahneden zorla indirildi. Bu durum izleyiciler arasında tepkiye yol açarken, sahne arkasında da gergin anlar yaşandı.

Şarkının içinde geçen "Tel Aviv" ifadesi, bazı seyirciler ve Ummanlı yetkililer tarafından İsrail'e destek olarak yorumlandı. El-Menhali'nin bu sözleri tekrar etmesiyle birlikte güvenlik görevlileri sahneye çıktı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, sanatçının sahneden indirilirken darbedildiği açıkça görülüyor.

Olayın tanıkları, El-Menhali'nin görevliler tarafından uyarılmasına rağmen şarkıya devam ettiğini, bunun üzerine zorla sahneden alındığını ifade etti. Olay sonrası sağlık ekipleri sahneye gelerek darp edilen şarkıcıya müdahalede bulundu. El-Menhali'nin sağlık durumunun iyi olduğu ancak olaydan büyük ölçüde etkilendiği bildirildi.

Umman Kültür ve Gençlik Bakanlığı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Umman'daki etkinliklerde İsrail'i öven ya da destekleyen herhangi bir ifadeye kesinlikle izin verilmez. Bu, halkımızın değerlerine aykırıdır," ifadelerini kullandı. Ayrıca konserin organizatörleri hakkında da soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Ayda El-Menhali tarafından henüz bir açıklama yapılmazken, sosyal medyada bazı kullanıcılar sanatçıyı savundu. El-Menhali'nin söz konusu ifadeleri politik bir anlam taşımadan, sadece şarkının sözleri içinde kullandığını söyleyen kullanıcılar, uygulanan şiddetin aşırı olduğunu belirtti.

Yaşananlar, Arap dünyasında sanatçının ifade özgürlüğü ile siyasi hassasiyetler arasındaki çizgiyi yeniden gündeme taşıdı. El-Menhali'nin Umman'daki diğer konserlerinin iptal edilip edilmeyeceği ise şu an belirsizliğini koruyor.