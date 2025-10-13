Tekneleri orkalar tarafından batırılan aile son anda kurtarıldı

Portekiz açıklarında üç çocuğu olan beş kişilik bir aile, yattaki orka saldırısı sonrası denizde ölümden döndü. Olay sırasında tekne su almaya başlayınca aileyi kurtarmak için Portekiz Hava Kuvvetleri devreye girdi.

Bir askeri helikopter, civarda bulunan bir balıkçı teknesi tarafından kurtarılan aileyi güvenli bir şekilde helikoptere aldı. Helikopterle hastaneye götürülen ailede kimse yaralanmadı. Olay, Cuma gecesi Lizbon'un yaklaşık 75 dakika kuzeyindeki Peniche'nin 55 deniz mili güneydoğusunda meydana geldi.

Saldırıya uğrayan Fransız bayraklı Ti'fare adlı 36 metrelik yatta, 8, 10 ve 12 yaşlarındaki üç çocuk, anneleri ve babalarıyla birlikteydi. Tekneye saldıran orka grubu, yatta hasar yaratınca aile SOS sinyali gönderip can salına geçti. Ardından civardaki Silmar adlı balıkçı teknesi yardıma koştu.

Portekiz Hava Kuvvetleri, aileyi balıkçı teknesinden helikoptere alırken çekilen görüntüleri paylaştı. Sözcü, "10 Ekim gecesi, EH-101 Merlin helikopterimiz Peniche'den 50 km açıkta bulunan teknedeki beş kişiyi kurtarmak için havalandı. Tekne su almaya başlamıştı; aile can salına binerek kurtarıldı" dedi. Operasyona ayrıca bir donanma fırkateyni ve Peniche Liman Otoritesi'nden cankurtaran botu da katıldı.

Ailenin, Fransa'nın Lorient kasabasından yola çıktığı ve yol boyunca La Coruna ve Porto'da durakladığı öğrenildi. Şu anda aile, Fransız konsolosluk yetkililerinin desteğini alıyor.

Portekiz kıyılarında son haftalarda orka saldırıları arttı. Geçen ay da benzer bir olayda, Lizbon güneyinde bir yat saldırıya uğramış, mürettebat kurtarılmış ancak tekne batmıştı. 2020-2023 yılları arasında kayıtlara geçen yaklaşık 500 orka saldırısında teknelerin %20'si hasar gördü.

Portekiz Deniz Otoritesi, bu yıl 61 kez denizcileri orkalara karşı uyarmak için mesaj gönderdi; geçen yıl ise bu sayı 45'ti.