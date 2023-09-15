Tekirdağ'da 88 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, tekneyle İtalya'ya gitmek isteyen 88 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasında, Şarköy'ün Mürefte Mahallesi Limanı'ndan tekneyle İtalya'ya kaçak göçmen götürüleceği belirledi. Ekipler, kamyonetle getirilen göçmenler, limanda tekneye bindirilirken operasyon düzenledi. Jandarmanın geldiğini görünce denize atlayıp kaçmaya çalışan kaçak göçmen, yakalanıp kıyıya çıkarıldı. Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 88 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen E.K., Ç.K. ve M.G. gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 1 kamyonet, 1 otomobil ve 1 tekneye de el koyuldu.

Jandarma ekipleri tarafından su ve gıda ihtiyaçları karşılanan göçmenler, işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek. Gözaltındaki organizatörler E.K., Ç.K. ve M.G. ile ilgili soruşturma sürüyor.