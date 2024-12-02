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Tehlikeli Kaçak Türkiye'de Yakalandı, İtalya'ya İade Edildi

Tehlikeli Kaçak Türkiye'de Yakalandı, İtalya'ya İade Edildi
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İtalya'da 2012'de bir cinayetten 21 yıla mahkum edilen Gürcü kaçak Maka Katibaşvili, Türkiye'de yakalanarak İtalya'ya iade edildi. Katibaşvili'nin 'Thieves in Law' mafya örgütüyle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

İtalya'da 2012'deki bir cinayetten 21 yıla mahkum edilen ve en tehlikeli 100 kaçak arasında yer alan bir Gürcistan vatandaşı Türkiye’de yakalanarak İtalya’ya iade edildi.

İtalya polisinden hafta sonunda yapılan açıklamaya göre 43 yaşındaki Maka Katibaşvili'nin “Thieves in Law” olarak bilinen mafya tarzı suç örgütüyle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Katibaşvili'nin İtalya ve Türkiye polis güçlerinin işbirliğiyle tespit edilip yakalandığı ve geçen Cuma günü Roma’ya getirildiği açıklandı.

Katibaşvili, İtalya’nın güneyindeki Bari kentinde 6 Ocak 2012’de Gürcistan vatandaşı Revaz Çuradze’nin öldürülmesine karıştığı gerekçesiyle aranıyordu. Yerel basın, cinayetin mafya çeteleri arasındaki bir çatışmadan kaynaklandığını belirtiyor.

Çuradze’nin öldürülmesinde rol oynadığı gerekçesiyle Maka Katibaşvili kasıtlı cinayet ve silah yasasını ihlal suçlarından mahkum edilmiş ve hakkında Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından uluslararası bülten çıkarılmıştı.

İtalya polisinin verdiği bilgiye göre Maka Katibaşvili cinayetin ardından 2017 yılında Gürcistan’a kaçtı. Burada “sahte bir evlilikle” soyadını değiştirdi ve yeni bir pasaportla Türkiye’ye taşındı.

Katibaşvili’nin Türkiye’deyken de Gürcistan’a para yollamak gibi aktivitelerde bulunduğu belirtildi.

Bakan: Cezasını çekecek

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi de Cumartesi günü yaptığı açıklamada “Gürcü 'Thieves in Law' adlı suç örgütüne bağlı tehlikeli bir kaçak olan Maka Katibaşvili, adalete teslim edildi ve İtalya'ya iade edildi. Cinayetten aranan 43 yaşındaki kadın, 21 yıl hapis cezasını çekecek” dedi.

Bakan, “Türkiye’de sahte kimlikle yaşayan kadının yakalanması, polis güçlerimizin soruşturma becerileri ve Türk makamlarıyla yapılan işbirliği sayesinde mümkün oldu” diye ekledi.

İtalya İçişleri Bakanlığı bünyesinde hazırlanan en tehlikeli kaçaklar listesinde ağırlıkla mafya bağlantılı ve ağır suçlardan aranan kişiler bulunuyor.

'Thieves in Law' örgütü

Türkiye’de ele geçirilen Katibaşvili’nin bağlı olduğu belirtilen 'Thieves in Law' örgütü, Interpol tarafından 2022’de yayımlanan bir raporda, Avrasya merkezli organize suç örgütleri arasında sayılıyor.

Raporda, “Thieves in Law, suç hiyerarşisinin en üstünde yer alır ve suç işleyen gruplar arasında etki ve kontrole sahiptir” deniliyor.

Örgütün uyuşturucu, silah ve motorlu taşıt kaçakçılığı, insan ticareti, cinayet, gasp ve kara para aklama gibi suçlara karıştığı biliniyor.

Örgüt üyeleri arasında Gürcistan’ın yanı sıra Ermenistan, Rusya ve Ukrayna gibi başka ülkelerin vatandaşları da bulunuyor.

Suç örgütü Avrasya merkezli olsa da faaliyetleri ve etki alanının Batı Balkanlar’dan Latin Amerika’ya kadar uzandığı belirtiliyor.

Interpol, örgütün ekonomik işleyişiyle ilgili, “Obşak olarak bilinen, milyarlarca dolar değerindeki bir ortak suç fonuna katkıda bulunuyorlar” diyor ve bu fonun hisse senetlerine, gayrimenkullere, meşru ya da paravan şirketlere yatırıldığını belirtiyor. Genellikle belirli bir sektörde etki sahibi olmaya odaklanan örgütün “küresel ekonomi üzerinde etkiye sahip” olduğunu kaydediyor.

Son yıllarda Avrupa’da örgütü hedef alan uluslararası operasyonlar yapılmıştı.

Avrupa Birliği polis teşkilatı Europol desteğiyle geçen yıl Fransa ve İspanya’da yapılan operasyonda kara para aklama, gasp, haraç gibi suçlardan aranan 28 kişi gözaltına alınmış, mal varlıkları ve silahlarına el koyulmuştu.

Europol, Thieves in Law örgütünü, “eski Sovyet ülkelerinin yeraltı suç örgütlerinden doğan, istisnai biçimde sıkı bir yapıya sahip bir suç örgütü” olarak tanımlıyor.

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