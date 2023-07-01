TDV, Somali'de 1 Milyon İhtiyaç Sahibine Kurban Eti Dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2023 yılı vekalet yoluyla kurban organizasyonu kapsamında, hayırseverlerin desteğiyle Somali'de bir milyona yakın ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı. TDV'nin organizasyonu olan vekaletle kurban kesimini tamamladıklarını söyleyen yetkililer, başkent Mogadişu ve 8 kentte 3 gün süren organizasyonda 1 milyon civarında aileye ulaştıklarını aktardı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2023 yılı vekalet yoluyla kurban organizasyonu kapsamında, hayırseverlerin desteğiyle Somali'de bir milyona yakın ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin organizasyonu olan vekaletle kurban kesimini tamamladıklarını söyledi.

Kurban etlerini Somali'deki özellikle kamplarda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya gayret ettiklerini söyleyen Arslan, başkent Mogadişu ve 8 kentte 3 gün süren organizasyonda 1 milyon civarında aileye ulaştıklarını aktardı.

Öte yandan TDV Somali Kurban Organizasyon ekibinin sorumlusu Abdulkadir Sylka ise "TDV 2023 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu kapsamındaki gönüllü görevimizi Somali'de tamamlamış bulunuyoruz. Vekaletini TDV'ye veren hayırseverlere teşekkür ederiz. Elbette kurban, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiyeli yüreklerin dünya mazlumları ile buluşması adına güzel bir vesile oldu." ifadelerini kullandı.