Haberler

TCG Oruçreis, New York'ta

TCG Oruçreis, New York'ta
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Oruçreis, ABD'nin 250'nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere New York'a liman ziyareti gerçekleştirdi.

TÜRK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Oruçreis, ABD'nin 250'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen uluslararası kutlamalara katılmak üzere New York'ta liman ziyareti gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "3-7 Temmuz 2026. TCG Oruçreis, Amerika Birleşik Devletleri'nin 250'nci kuruluş yıl dönümü faaliyetleri kapsamında, New York'a liman ziyareti gerçekleştiriyor. TCG Oruçreis, intikal esnasında Güney Deniz Saha Komutanı, Vaşington Silahlı Kuvvetler Ataşesi ve Vaşington Deniz Ataşesi tarafından sahilden selamlanarak karşılandı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti

Trump'ın Ankara programı belli oldu! Anıtkabir kararı değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Batman polisi, Hasankeyf'in tarihi dokusu ile müziği buluşturdu

Batman polisinden Hasankeyf'te tüyleri diken diken eden performans
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası ertelendi

İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davasında yeni gelişme
Maçın skorunu unutturan dans! İki taraftarın görüntüsü olay oldu

Maçın skorunu unutturan görüntü
Prenses'ten Brezilya'yı yıkan Haaland'a özel teşekkür! Görüntü gündem oldu

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Prenses soyunma odasına indi
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan Meloni'yi çıldırtacak paylaşım

Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan olay paylaşım
Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi! Maliyeti dudak uçuklattı

Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi