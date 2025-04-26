TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Papa Franciscus'un Cenaze Törenine Katılmak Üzere Vatikan'a Gitti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Vatikan'a seyahat etti. Kurtulmuş, Roma'da Türkiye'nin büyükelçileri tarafından karşılandı ve cenaze töreninin yapılacağı Aziz Petrus Meydanı'na geçti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Vatikan'a gitti.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Vatikan'a giden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u, Roma Fiumicino-Leonardo da Vinci Havalimanı'nda Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Neslihan Altay ile diğer ilgililer karşıladı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra cenaze töreninin düzenleneceği Aziz Petrus Meydanı'na geçti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya