TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan'da / Geniş haber

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan'ın Buhara kentinde resmi temaslarda bulunmak ve mezuniyet törenine katılmak üzere gitti. Buhara Uluslararası Havalimanı'nda resmi yetkililer tarafından karşılandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ebu Ali İbn Sina Buhara Devlet Tıp Enstitüsü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenine katılmak üzere Özbekistan'ın Buhara kentine gitti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'deki programının ardından beraberindeki Türkiye-Tacikistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Türkiye- Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ve YÖK Başkanı Erol Özvar ile Buhara'ya geçti.

Kurtulmuş'u, Buhara Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Buhara Valisi Botir Zaripov ile diğer ilgililer karşıladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ebu Ali İbn Sina Buhara Devlet Tıp Enstitüsü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen mezuniyet törenine katılacak Kurtulmuş, burada öğrencilere hitap edecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ayrıca Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
