TBMM Başkanı Kurtulmuş, İSİPAB Konferansı'nda aile fotoğrafı çekimine katıldı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20'nci Konferansı kapsamında parlamento ve heyet başkanlarıyla aile fotoğrafı çekimine katıldı.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi'nin ev sahipliğinde Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20'nci Konferansı kapsamında parlamento ve heyet başkanlarıyla aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı