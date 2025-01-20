Tayvan'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Tayvan'ın güneybatısındaki Yujing bölgesinin 12 kilometre kuzeyinde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Tayvan'ın güneybatısındaki Yujing bölgesinde yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 6 olarak belirlendi.
Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı bildirilmedi.
Tayvan itfaiye yetkilileri, Ada'nın güneyindeki Tainan ilinde çöken bir evden 6 kişinin hafif yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.
Yetkililer, deprem nedeniyle bir köprünün hasar gördüğünü belirtti.
Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi ise depremin büyüklüğünü 6,4 olarak duyurdu.
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya