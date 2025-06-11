Tayvan'da 6,4 Büyüklüğünde Deprem

Tayvan'da 6,4 Büyüklüğünde Deprem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayvan'ın doğu kıyısında yerel saatle 19.00'da 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkezi Hualien il merkezinin 69,9 kilometre güneyinde ve 30,9 kilometre derinlikte kaydedildi.

TAYVAN'ın doğu kıyısında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkezi Meteoroloji Bürosu (CWA), yerel saatle 19.00'da meydana gelen depremin merkez üssünün Hualien il merkezinin 69,9 kilometre güneyinde olduğunu ve 30,9 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'dan ev bakıyorlar! Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'a 'Evet' dedi

İstanbul'dan ev bakıyorlar! Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'a "Evet" dedi
Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor

Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor
Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor
Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'un yeni modeli yollara çıkıyor! İşte beklenen satış fiyatı
Sağlık Bakanlığı'ndan rapor yenileme için yeni düzenleme

Bakanlık binlerce kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeyi duyurdu
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ronaldo ile takım arkadaşı oluyor
Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit

Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.