Tayvan'da 6,4 Büyüklüğünde Deprem
Tayvan'ın doğu kıyısında yerel saatle 19.00'da 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkezi Hualien il merkezinin 69,9 kilometre güneyinde ve 30,9 kilometre derinlikte kaydedildi.
TAYVAN'ın doğu kıyısında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkezi Meteoroloji Bürosu (CWA), yerel saatle 19.00'da meydana gelen depremin merkez üssünün Hualien il merkezinin 69,9 kilometre güneyinde olduğunu ve 30,9 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya