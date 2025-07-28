Tayland ve Kamboçya Liderleri Ateşkes Anlaşmasına Vardı

MALEZYA'da ateşkes görüşmeleri için bir araya gelen Tayland ve Kamboçya liderleri, ateşkes konusunda anlaşma sağladı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in ev sahipliğinde, Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayacha ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet ateşkes görüşmeleri için bir araya geldi.

Malezya Başbakanı Enver, görüşmelerin ardından tarafların yerel saatle 00.00'da acil ve koşulsuz ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.