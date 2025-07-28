Tayland ve Kamboçya Liderleri Ateşkes Anlaşmasına Vardı

Tayland ve Kamboçya Liderleri Ateşkes Anlaşmasına Vardı
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Malezya'da gerçekleşen ateşkes görüşmelerinde Tayland ve Kamboçya liderleri, acil ve koşulsuz bir ateşkes üzerinde anlaşmaya vardı. Görüşmelere ev sahipliği yapan Malezya Başbakanı Enver İbrahim, anlaşmanın yerel saatle 00.00'da yürürlüğe gireceğini açıkladı.

MALEZYA'da ateşkes görüşmeleri için bir araya gelen Tayland ve Kamboçya liderleri, ateşkes konusunda anlaşma sağladı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in ev sahipliğinde, Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayacha ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet ateşkes görüşmeleri için bir araya geldi.

Malezya Başbakanı Enver, görüşmelerin ardından tarafların yerel saatle 00.00'da acil ve koşulsuz ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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