Tayland, Myanmar'daki Kumarhanelerin Bulunduğu Kasabaların Elektriğini Kesti

Tayland yönetimi, tedarik sözleşmesinin süresinin dolması ve Myanmar hükümetinin uzatmayı reddetmesi nedeniyle içinde kumarhanelerin bulunduğu Myanmar'ın iki kasabasının elektriğini kesti.

Tayland yönetiminin, tedarik sözleşmesinin süresinin dolması ve Myanmar hükümetinin uzatmayı reddetmesi nedeniyle içinde kumarhanelerin bulunduğu Myanmar'ın iki kasabasının elektriğini kestiği bildirildi.

Myanmar'ın Tayland sınırındaki yerleşim birimlerine elektrik sağlayan Tayland Devlet Elektrik Kurumu, sınırdaki Kayin eyaletinde yasa dışı kumarhaneler ve suç örgütlerine ev sahipliği yapan 2 kasabaya verilen elektriği kestiğini duyurdu.

Tayland'ın sınır şehri olan Mae Sot Emniyet Müdürü Montsak Kaew-orn, yaptığı açıklamada, Tayland Devlet Elektrik Kurumunun Myanmar'ın Kayin eyaletindeki Shwe Kokko ve Lay Kay Kaw kasabalarındaki tesislere verdiği elektriği kestiğini doğruladı.

Tayland İçişleri Bakanı Anupong Paochinda ise elektrik tedarik sözleşmesinin süresinin dolması ve Myanmar hükümetinin uzatmayı reddetmesi nedeniyle iki kasabanın elektriğinin kesildiğini söyledi.

Paochinda, Myanmar'ın anlaşmayı yenilemeye karar vermesi durumunda Tayland'ın elektrik sağlamaya devam etmeye hazır olduğunu belirtti.

Myanmar'ın sınır bölgesinde özellikle de Kayin eyaletinde uyuşturucu kaçakçılığı, merkezi hükümetin bu bölgeyi tam olarak kontrol edememesi nedeniyle gelişmeye devam ediyor.

Kayin eyaletinde yaşayan Karen etnik grubu gibi ayrılıkçı grupların hükümete karşı suç örgütleriyle ittifak kurduğu biliniyor. Hükümet de bölgedeki milis güçleri kendi tarafına çekmek için buna müsamaha gösteriyor.