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Tayland'ın Phuket Adası'nda binada çıkan yangında 11 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

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Tayland'ın Phuket Adası'nda binada çıkan yangında 11 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Tayland'ın Phuket Adası'nda binada çıkan yangında 11 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
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Tayland'ın güneyindeki Phuket Adası'nın batı kıyısındaki Patong Plajı yakınlarında bulunan bir binada çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Polis, ölen ya da yaralananlar arasında turist bulunmadığını açıkladı.

TAYLAND'ın güneyindeki tatil adası Phuket'te bir binada çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Yerel basında yer alan haberlere ve yetkililerin açıklamalarına göre, Tayland'ın güneyindeki tatil adası Phuket'in batı kıyısındaki Patong Plajı yakınlarında, içerisinde motosiklet kiralama dükkanı, restoran ve konutların bulunduğu binada sabah erken saatlerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek çevredeki bazı binalara da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Yangında Tayland ve Myanmar uyrukluların da aralarında bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen ve kırılan camlar nedeniyle yaralanan 15'i Tayland, 1'i Myanmar uyruklu 16 kişi hastanede tedavi altına alınırken, polis ölen ya da yaralananlar arasında turist bulunmadığını açıkladı.

Phuket polisi, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, ilk bulgulara göre yangından kısa süre önce binanın yakınındaki bir elektrik trafosunun patladığını bildirdi. Yerel yetkililer ise kiralama dükkanında yaklaşık 100 motosikletin yanı sıra depolanmış akaryakıt, motor yağı, plastik malzemeler ve lastiklerin bulunduğunu, bu yanıcı maddelerin yangının hızla yayılmasına ve yoğun zehirli duman oluşmasına yol açtığını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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