Tayland'dda erkek arkadaşından şiddet gören bir kadını kurtaran iki Türk kahraman ilan edildi

Pattaya'nın 'günah şehri'nde, iki Türk ziyaretçi bir Kamboçyalı kadın için tehlikeli bir durumu engellemeye yardımcı oldular. Türk erkekler Kamboçyalı adamı döverken polis müdahale etti. Olayın tam resmini anlamak için soruşturma devam ediyor.

Tayland'ın Pattaya'nın 'günah şehri'nde, iki Türk ziyaretçi, erkek arkadaşının şiddet uyguladığı bir Kamboçyalı kadını kurtardıkları için kahraman ilan edildi. Olay, bugün saat 02.00 civarında Pattaya Klang Yolu'nda meydana geldi.

Kadının şiddet gördüğünü gören iki Türk, kadının erkek arkadaşını dövmeye başladı.

Pattaya polisi hızlı bir şekilde olay yerine geldi ve Türk erkeklerin Kamboçyalı adamı dövdüğünü gördü, üç kişi arasındaki kavgayı ayırdı. Otuz üç yaşındaki Valkan Goglbankan ve yirmi üç yaşındaki Ibrshim Gokhan Bostan, bu süreçte hafif yaralar aldı, Kamboçyalı adam olan 36 yaşındaki Sopin Ran ise dudağında kesik ve belirgin morluklarla yaralandı.

Bu kişilerin yanı sıra, Türk erkeklerin arkadaşları olduğu düşünülen iki Taylandlı kadın ve kimliği belirsiz bir kadın, muhtemelen Sopin'in kız arkadaşı olduğu düşünülen kadın, olay yerinde bulunuyordu. The Pattaya News'e göre,altı kişi altı kişi sorgulanmak üzere Pattaya Polis İstasyonu'na götürüldü.

Sorgulamada, Sopin, kız arkadaşıyla önceden sözlü bir anlaşmazlık yaşadığını itiraf etti. Pattaya Klang Yolu boyunca motosikletiyle onu takip ediyordu ve bilerek onun aracına çarparak fiziksel olarak kaçmasını engellemeye çalıştığını söyledi. Ansızın, motosikletle geçmekte olan iki Türk erkek, ona saldırmak için araya girdi, dedi Sopin.

Daha fazla soruşturma yapıldığında, polis olay yerindeki Taylandlı kadınları sorgulamayı başardı. Onlar da Sopin'in bir kadına saldırdığını fark ettikten sonra, Goglbankan ve Bostan'ın araya girmeye karar verdiklerini belirttiler. Başlangıçta, Sopin'in niyetleri hakkında soru sordular, ancak kendi işlerine karışmamaları yönünde sert talimatlarla karşılaştılar. Ancak Sopin'in kız arkadaşına sürekli saldırmaya devam etmesini görünce, ikili fiziksel olarak araya girmenin gerekliliğini gördüler.