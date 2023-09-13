Tayland'daki bu yemek kanser sebebi! 'Sessiz katil' olarak biliniyor, tek bir lokması hasta ediyor

Tayland'da servis edilen ve 'Koi Pla' adı verilen bir yemek, kansere yol açıyor. Yılda 20.000 kişinin ölümüne sebep olduğu düşünülen bu yemek; çiğ balık, otlar, baharatlar ve limon suyu ile hazırlanıyor. Kansere sebebiyet veren faktör ise balıkta yaşayan parazitler.

Tayland'ın özellikle en yoksul bölgelerinde servis edilen "Koi pla" ismini taşıyan yemek, doktorlara göre kansere yol açıyor. Çiğ balık ve baharatlardan oluşan yemek nedeniyle ülkede her yıl 20.000 kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Kansere neden olansa, balığın içlerinde yaşayan parazitler ve yassı solucanlar.

"ÇOK BÜYÜK BİR SAĞLIK YÜKÜ"

Mekong bölgesindeki tatlı su balıklarına özgü olarak bilinen parazitler, safra kanalı kanseri gibi vakalara yol açarak tehlike oluşturuyor. Tayland'da yaşayan doktor Narong Khuntikeo, anne ve babasını kaybettikten sonra bu yemeği daha az insanın yemesini sağlamak için çalışıyor. Doktor, anne ve babasının bu popüler yemeği yedikten sonra karaciğer kanserinden öldüğünü söylüyor.

Karaciğer cerrahı olan Khuntikeo, "Bu yemekten kaynaklanan sorunlar, buralarda çok büyük bir sağlık yükü. Ama kimse bunu bilmiyor çünkü ağaçtan düşen yapraklar gibi sessizce ölüyorlar." dedi.

"SESSİZ KATİL" DİYORLAR

Aynı zamanda "Sessiz katil" olarak adlandırılan hastalık, acilen tedavi edilmediği takdirde tüm kanserler arasında en düşük hayatta kalma oranlarından birini veriyor. Doktor şimdi insanları koi pla yemeğinin tehlikeleri konusunda eğitmek için elinden geleni yapıyor.