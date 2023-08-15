Tayland bu olayı konuşuyor! Erkek arkadaşı bacaklarından tutup aşağıya sallandırdı: Rus kadın feci şekilde can verdi

Tayland'ın Pattaya şehrinde, sevgilisi ile tatil yapan Rus bir kadın, apartmanın yedinci katından düşerek hayatını kaybetti. Binanın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Tayland polisi, genç kadının binadan düşmeden önce, erkek arkadaşı tarafından bacaklarından baş aşağı bir şekilde tutulduğunu tespit etti. Ölen kadının sevgilii gözaltına alınırken olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.