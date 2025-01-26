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Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

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Gazze'de 15 ay sonra varılan ateşkesin ardından Filistinliler, sahil şeridinden kuzeye dönmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Ateşkes ve esir takası anlaşması son derece hassas bir dengede seyrederken İsrail ordusunun Netzarim koridorundan çekilmemesi ise kırılgan ateşkesi tehdit ediyor.

İsrail ile Hamas arasında 47 binden fazla Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan savaşta ateşkes ilan edilmesiyle zorla yerlerinden edilen yüzbinlerce Filistinli, sahil şeridinden kuzey Gazze'ye dönebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ GÖRÜNTÜLENDİ

Kaydedilen görüntülerde, metrelerce uzayan bir kuyruk oluşturan Filistinlilerin heyecanlı olduğu kadar endişeli bekleyişi görüntülendi. Ancak ABD arabuluculuğuyla sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşması, son derece hassas bir dengede seyrediyor.

Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

İSRAİL'İN NETZARİM KORİDORUNDAN ÇEKİLMESİ GEREKİYOR

İlk günde 'Hamas'ın serbest bırakılacak rehinelerin listesini yayılamaması' sebebiyle İsrail bombardımanı altında geç başlayan ateşkes, halen önemli engellerle karşı karşıya. Anlaşmaya göre, İsrail güçlerinin evlerine dönmek isteyen Filistinlilerin kullandığı Netzarim koridorundan çekilmesi gerekiyor. Ancak İsrail ordusu, rehine Arbel Yehud serbest bırakılana kadar koridordan çekilmeyeceğini ve geçişlere izin vermeyeceğini söyledi.

YEHUD MUAMMASI

Bir yerleşimci topluluğuna bağlı olan evinden erkek arkadaşıyla birlikte kaçırıldığı aktarılan Yehud'un serbest bırakılması, İsrail için bir kırmızı çizgi haline geldi. Ancak Yehud'un kim tarafından, ne sebeple tutulduğu tartışma konusu oldu. Yehud'un "bir İsrail askeri" olduğunu belirten Hamas, kadının İslami Cihat tarafından tutulduğunu bildirdi. İsrail ise Yehud'un bir asker olduğunu reddetti.

İsrail ordusu, Yehud'un geçen Cumartesi günkü rehine takasında bırakılması gerektiği üzerinde dururken, Hamas ve müttefik örgütleri kadını ateşkesin üçüncü aşamasına kadar tutmayı istediklerini belirtti. Lübnan'da da ateşkes anlaşmalarının gereklerine uymayan İsrail, Hamas'ın Gazze'de halen askeri ve siyasi nüfuza sahip olmasından oldukça rahatsız. Bu sebeple İsrail, Hamas militanlarının kutlama yapmasını engellemek için ve Gazze ve Batı Şeria'da nüfuzunu korumak için eylemlerde bulunuyor.

Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Bu Araplar İsrail'e güvenmekten ne zaman uyanacaklar Biraz akıl ve ihanetten uzak kalmak yeter

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Haber Yorumlarıİzeddin Demir:

HAMAS'A VE HAKLI DAVASINa SELAM OLSUN

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Haber YorumlarıMapo 77:

evmi ne evi harebe

Yorum Beğen12
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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Vatan hasreti ve sevgisi hisseden için çok duygusal bir durum...diyeceğim o ki biz bunu Suriye dönüşlerin de görmek isterdik ama nerdeeee....

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Haber YorumlarıNecati Sahin:

Hangi eve gidiyorlar ev mi kaldı

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

7-Ekim-2023'te çatışmaların başlamasından sonra "BÜYÜK EŞKİYA" Amerika, İsrail'e 500 KARGO UÇAĞI DOLUSU (EN AZ) ve 200 KARGO GEMİSİ DOLUSU (EN AZ) silah, mühimmat, hava savunma sistemleri yolladı.... ve İngiltere'yle birlikte Yemen'i DEFALARCA BOMBALADI... ve "BÜYÜK EŞKİYA" Amerika'nın PKK'ya desteği de hâlâ DEVAM EDİYOR... Türkiye'de ise, Malatya-Kürecik'teki ve Antakya-Kisecik'teki bu "EŞKİYA" AMERİKAN'IN RADAR İSTASYONLARI hâlâ açık... "RECEP" in DERHAL DERHAL DERHAL İSTİFASINI İSTİYORUZ !!!

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