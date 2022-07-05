Tarihin en büyük katliamı Srebrenitsa'da hayatını kaybeden 50 kişi daha son yolculuğuna uğurlanıyor - Haberler

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Tarihin en büyük katliamı Srebrenitsa'da hayatını kaybeden 50 kişi daha son yolculuğuna uğurlanıyor

Haberler.com - Zehra Yaşık - Dünya
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Tarihin en büyük katliamı Srebrenitsa'da hayatını kaybeden 50 kişi daha son yolculuğuna uğurlanıyor

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen ve tarihte bir kara leke olarak kalan Srebrenitsa soykırımında katledilen ve 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek 50 kişinin cenaze işlemleri tamamlandı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa ve civarında Temmuz 1995'te yaşanan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin hunharca katledildiği soykırımda hayatını kaybeden 50 kişi daha son yolculuğuna uğurlanacak.

Tarihin en büyük katliamı Srebrenitsa'da hayatını kaybeden 50 kişi daha son yolculuğuna uğurlanıyor

Kimlik tespitleri tamamlanan cenazeler, Visoko Şehir Mezarlığı'nda bekletiliyor. Üzerlerinde kişilerin isimlerinin yazılı olduğu tabutlar, 8 Temmuz'da Visoko'dan Srebrenitsa'ya uğurlanacak.

Tarihin en büyük katliamı Srebrenitsa'da hayatını kaybeden 50 kişi daha son yolculuğuna uğurlanıyor

Cenazeler, 11 Temmuz'daki törenin ardından toprağa verilecek.

Tarihin en büyük katliamı Srebrenitsa'da hayatını kaybeden 50 kişi daha son yolculuğuna uğurlanıyor

Visoko Şehir Mezarlığı Sözcüsü Sabina Rastoder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanların cenaze işlemlerinin tamamlandığını belirterek, kurum olarak 2003'ten beri soykırım kurbanlarının tüm cenaze işlemleriyle ilgilendiklerini aktardı.

Tarihin en büyük katliamı Srebrenitsa'da hayatını kaybeden 50 kişi daha son yolculuğuna uğurlanıyor

SREBRENİTSA'DA NELER OLDU?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Tarihin en büyük katliamı Srebrenitsa'da hayatını kaybeden 50 kişi daha son yolculuğuna uğurlanıyor

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Tarihin en büyük katliamı Srebrenitsa'da hayatını kaybeden 50 kişi daha son yolculuğuna uğurlanıyor

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor. Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 671 soykırım kurbanının mezarı bulunuyor.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Dünya

Bosna - Hersek Srebrenitsa Dünya Haberler

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