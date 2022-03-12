Tanga şortla twerk yapan kadın garsonlar sosyal medyanın gündemine oturdu

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de ünlü bir restoran zinciri, kadın garsonlarının kıyafetleri nedeniyle sık sık gündeme geliyordu. Bazı kesimler bu kıyafetleri eleştirirken, bazı kesimler de bu durumdan memnun olan müşteriler olduğunu belirtiyordu.

KIYAFET YÖNETMELİĞİNİ DEĞİŞTİRDİLER

Şirket, geçtiğimiz günlerde kıyafet yönetmeliğini değiştirerek kadın garsonların şortlarını daha da kısaltma kararı aldı. Bu karar ilk başta kadın garsonların tepkisiyle karşılaştı.

ŞORTLARI DENEYİNCE BEĞENDİLER

"Tanga" tipi olarak adlandırılan şortlar ilk olarak restoranın Teksas'taki şubesine gönderildi. Bu şortları deneyen kadın garsonların twerk yapıp paylaştıkları anlar ise sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı.