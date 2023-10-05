Taliban Savunma Bakanı, Pakistan'ın Afganları sınır dışı etme kararına tepki gösterdi

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakanı Vekili Molla Yakub Mücahid, Pakistan'ın yasa dışı Afganları sınır dışı etme kararına tepki gösterdi. Mücahid, kararın insanlık dışı ve adaletsiz olduğunu savundu ve uluslararası kurumların tepki göstermesi çağrısında bulundu.

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakanı Vekili Molla Yakub Mücahid, Pakistan'ın yasa dışı Afganları sınır dışı etme kararına tepki gösterdi.

Mücahid, başkent Kabil'de katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, Pakistan'ın Afgan mültecilerle ilgili aldığı kararının "insanlık dışı ve adaletsiz" olduğunu savundu.

Pakistan'ın aldığı bu kararın ikili ilişkilere zarar vereceğini ifade eden Mücahid, uluslararası kurumların da karara tepki göstermesi çağrısında bulundu.

Mücahid, Pakistan'daki Afgan yatırımcılarından, kendi ülkelerine yatırım yapmalarını istedi.

Pakistan'dan 1 Kasım'a kadar süre

Pakistan'daki geçici hükümetin İçişleri Bakanı Sarfaraz Bugti, ülkede yasa dışı yaşayan yabancıların, Pakistan'ı gönüllü terk etmeleri için 1 Kasım'a kadar süre verdiklerini, 1 Kasım'dan sonra ise bu kapsama giren tüm yabancıların sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Pakistan halkının güvenliğinin öncelikleri olduğunu dile getiren Bugti, ocak ayından bu yana ülke genelinde 24 intihar saldırısı düzenlendiğini, saldırganlar arasında Afganistan vatandaşlarının da bulunduğunu kaydetmişti.

Bugti, Pakistan'da 1,73 milyon Afganistan vatandaşının yasal belgeleri olmadan yaşadığını ve ülkede 4,4 milyon Afgan'ın bulunduğunu belirtmişti.