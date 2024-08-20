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Afganistan ahlak bakanlığı, son bir yılda sakal bırakmadıkları gerekçesiyle 280'den fazla güvenlik görevlisinin işine son verdi

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Taliban'ın Ahlak Bakanlığı, son bir yılda sakal bırakmayan 280'den fazla güvenlik görevlisini işten çıkardı ve 'ahlaksız eylemler' nedeniyle 13.000'i aşkın kişiyi gözaltına aldı. Suçların detayları ve gözaltına alınanların cinsiyeti açıklanmadı. Bakanlık, İslami kurallara uymadığı gerekçesiyle 281 sakalsız güvenlik görevlisini işten çıkardığını belirtti. Kadınların giyimi ve erkeksiz seyahati hakkında istatistik verilmedi.

Taliban'ın ahlak bakanlığı, son bir yılda sakal bırakmadıkları gerekçesiyle güvenlik gücünden 280'den fazla üyeyi görevden aldı ve "ahlaksız eylemler" nedeniyle 13.000'den fazla kişiyi gözaltına aldı. Yetkililer bu bilgiyi Salı günü paylaştı.

Kötülüğün Önlenmesi ve Erdemin Yayılması Bakanlığı, yıllık faaliyet raporunda gözaltına alınanların yaklaşık yarısının 24 saat sonra serbest bırakıldığını açıkladı. Bakanlık, iddia edilen suçların türü veya gözaltına alınanların cinsiyeti hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

Bakanlığın Planlama ve Mevzuat Müdürü Mohibullah Mokhlis, düzenlenen basın toplantısında, geçen yıl 21.328 müzik aletinin imha edildiğini ve binlerce bilgisayar operatörünün pazarlarda "ahlaksız ve etik dışı" filmler satmasının engellendiğini söyledi.

Mokhlis, İslam hukukunun kendi yorumlarına göre, sakalı olmayan 281 güvenlik gücü üyesinin tespit edildiğini ve görevden alındığını belirtti.

Taliban'ın 2021'de yönetimi ele geçirmesinden sonra kapatılan kadın bakanlığının yerini alan ahlak bakanlığı, kadınlara yönelik kısıtlamalar ve ifade özgürlüğünü engellemesi nedeniyle insan hakları örgütleri ve Birleşmiş Milletler tarafından eleştiriliyor.

Birleşmiş Milletler'in Afganistan misyonu, ahlak bakanlığı yetkililerinin kadınları durdurduğu ve bazen İslami giyim kurallarına uymadıkları gerekçesiyle birkaç saatliğine gözaltına aldığı vakalar rapor etti.

Taliban, gözaltı iddialarını "asılsız" olarak nitelendiriyor ve kuralların İslam hukuku ve Afgan geleneklerinin kendi yorumlarına göre uygulandığını söylüyor.

Ahlak bakanlığı, kadınların kıyafetleri veya erkek refakatçi olmadan seyahat etmeleriyle ilgili istatistik vermedi. Yetkililerin daha uzun mesafeler için erkek refakatçi olmadan seyahati de yasakladığı biliniyor. Bakanlık, İslami giyim kurallarına uyulmasını sağlamak için yeni bir plan üzerinde çalışıldığını ve bu planın güney şehri Kandahar'da bulunan en yüksek dini lider tarafından denetleneceğini açıkladı.

Mokhlis, "Yüce Lider'in rehberliğine dayanarak, kadınların hicabına (İslami giyim) ilişkin taslak plan formüle edildi ve onaylandı," dedi.

Ahlak bakanlığı daha önce kadınların yüzlerini örtmeleri veya her yerlerini kapatan burka giymeleri gerektiğini söylemişti. Uygulamanın "teşvik" yoluyla olacağını ve doğrudan kadınlar yerine kadınların erkek aile üyelerinin hedef alınacağını belirtmişti.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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