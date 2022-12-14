Taliban'ın Afganistan'ın başkentine koyduğu dünya küresi infial yarattı

Taliban'ın kontrolündeki Afganistan'da Kabil'de bir meydanın ortasına yerleştirilen dev dünya küresi, Pakistan ve Hindistan başta olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çekti. Haritada bazı devletlerin toprakları Afganistan'ın kontrolünde gösterilirken, bazı ülkelerin sınırları da yanlış çizildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydanın ortasına yerleştirilen dev dünya küresi, tartışmaların fitilini ateşledi. Haritada Taliban'ın kontrolündeki Afganistan'ın sınırları olması gerektiğinden daha geniş çizilirken, bazı çevre ülkelerin topraklarının da Taliban'a bağlandığı görüldü.

PAKİSTAN'IN BÜYÜK KISMI AFGANİSTAN SINIRLARINDA

Kürenin en çok infial yarattığı ülkeler Pakistan oldu. Haritada Pakistan'ın yüzde 60'lık kısmı Afganistan'a aitmiş gibi gösterildi. Bilindiği üzere Pakistan-Afganistan sınırında son zamanlarda çıkan çatışmalarda Çaman şehrinde 6 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Pakistan'ın yanı sıra Hindistan, İran ve diğer Asya ülkelerinin vatandaşları da sınırların çizimi nedeniyle haritaya tepki gösterdi. Taliban, yoğun ve şiddetli çatışmaların ardından 15 Ağustos 2021'de Kabil'in kontrolünü ele alarak Afganistan'ın yönetimini ele almıştı.