Taliban'dan yeni ceza kanunu! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Afganistan'da Taliban yönetimi, uzun süredir devam eden baskıcı uygulamalarına bir yenisini ekleyerek yeni bir ceza kanunu tasarısıyla toplumsal yapıyı derinden sarsan düzenlemeler ilan etti. Tasarı, eleştirmenler tarafından ayrımcı ceza sistemini meşrulaştıran bir adım olarak değerlendiriliyor.

TOPLUMU SINIFLARA AYIRIYORLAR

Yeni kanun tasarısında, toplum sınıflara ayrılıyor ve suçlara verilecek cezalar bu sınıfa göre değişiyor. Düzenlemede birçok kez "efendi" ve "köle" ifadelerine yer verilmesi, uluslararası hukuk normlarına aykırı olarak değerlendirildi. Bazı maddelerde ceza kölenin efendisine bırakılırken, bu durum insan hakları savunucuları tarafından sert biçimde eleştirildi.

Tasarıda ayrıca teolojik temelli ayrıcalıklar dikkat çekiyor:

Bir suç, "din alimi" tarafından işlendiğinde sadece uyarı ile sonuçlanacak.

Seçkinler için ise mahkemeye çağrı ve uyarı gibi hafif yaptırımlar öngörülüyor.

Orta sınıf suçlulara hapis cezaları verilirken, en alt sınıf için bu cezaya bedensel yaptırımlar da eklendi.

Bu sınıf temelli cezalandırma sistemi, uluslararası eşitlik ve adil yargılama ilkeleriyle çeliştiği gerekçesiyle insan hakları örgütleri tarafından tepki çekiyor.

KIZ ÇOCUKLARIN EĞİTİM HAKKI TAMAMEN ENGELLENİYOR

Bu ceza kanunu tasarısı, Taliban'ın mevcut eğitim politikalarıyla paralel bir şekilde kız çocuklarının eğitim hakkını tamamen engelleyen uygulamalarını da vurguluyor. Taliban, uzun süredir kız çocuklarının ortaokulun üzerindeki eğitimlerine izin vermiyor; ülke, kızların eğitim hakkının sistematik olarak engellendiği tek ülke konumunda. Bu yasak, şu anda yaklaşık 2,2 milyon kız çocuğunun eğitimine engel oluyor ve ülkenin toplumsal geleceğini tehlikeye sokuyor. Uluslararası kuruluşlar, kız çocuklarının eğitim hakkının yeniden tanınması ve eşit ceza uygulamalarının sağlanması için Taliban'a baskıyı artırıyor ancak henüz somut bir geri adım atılmadı.

TOPLUMSAL KISITLAMALAR ARTARAK DEVAM EDİYOR

Taliban'ın kadınlara ve kız çocuklarına yönelik baskı politikaları daha geniş bir çerçevede sürüyor. Ülkede kadınların kamu alanında görünürlüğü ciddi şekilde sınırlandırılmış, çalışma, serbest dolaşım ve eğitim gibi temel haklardan uzaklaştırılmış durumda. Afganistan, halen kız çocuklarının 12 yaş sonrası eğitim hakkının engellendiği ve kadınların sosyal yaşamdan dışlandığı bir ülke olarak dikkat çekiyor.