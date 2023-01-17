Ülke iyice zıvanadan çıktı! 9 adamın cezasını hınca hınç dolu futbol stadyumunda kestiler

Taliban, Afganistan'da yönetimi ele geçirdikten sonra dünyayı ayağa kaldıran kararlarına her gün bir yenisini ekliyor. İnternete düşen yeni bir görüntüde, Taliban'ın hınca hınç dolu bir futbol stadyumunda 9 erkeği yüzlerce seyircinin gözleri önünde 40'a yakın kırbaç darbesiyle cezalandırdığı anlar yer aldı.

2021 yılının Ağustos ayında Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, infial yaratan uygulamalarına her gün bir yenisini ekliyor. Kadınların eğitim almasını yasaklayan kararıyla dünyanın büyük tepkisini çeken Taliban yönetimi bu kez de insanlık dışı bir ceza uygulamasıyla gündemde.

9 ERKEĞİ YÜZLERCE KİŞİNİN GÖZLERİ ÖNÜNDE KIRBAÇLADILAR

Şeriat yasalarına bağlı kaldıklarını iddia eden Taliban yönetimi, çeşitli suçlardan tutuklanan 9 erkeği, yüzlerce taraftarın doldurduğu futbol stadyumunda insanların gözü önünde acımazsızca kırbaçladı. Çok sayıda yaşlının ve yerel halkın önünde 9 kişiyi 40'a yakın kırbaç darbesiyle cezalandıran Taliban yetkilileri, bu cezanın uygulanacağı tören için davet mesajı da yolladı.

CEZANIN UYGULANACAĞI TÖREN İÇİN DAVET MESAJI BİLE YAYINLANDI

Kandahar Eyaleti sözcüsü Hajj Zaid dün yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Uyarı! Bu sabah saat 11.00'de, Kandahar'daki Ahmedshahi Grand Stadyumu'ndaki temyiz mahkemesi tarafından 9 suçlu çeşitli suçlardan mahkûm edildi. Her Müslüman kardeşimiz katılabilir. Gün: Yarın, Salı, Saat: 11:00, Yer: Kandahar Şehri, 2. Bölge, Ahmed Shahi Büyük Stadyumu."