Tahran zirvesinde 3 liderin birlikte verdiği poz Almanya'yı karıştırdı: Bu bir meydan okuma - Haberler

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Tahran zirvesinde 3 liderin birlikte verdiği poz Almanya'yı karıştırdı: Bu bir meydan okuma

Haberler.com - Emre İliksiz - Dünya
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Tahran zirvesinde 3 liderin birlikte verdiği poz Almanya'yı karıştırdı: Bu bir meydan okuma

İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen 3'lü zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin birlikte objektiflere verdiği poz Almanya'da gündem oldu. Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, söz konusu fotoğraf ilişkin "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bu fotoğrafta olması, en hafif tabirle bir meydan okumadır" ifadelerini kullanarak "Tahran'daki toplantı, ortak değerlerimiz için bir arada durmamızın ne kadar önemli olduğunu tekrar gösterdi" diye ekledi.

İran'ın başkenti Tahran'da 19 Temmuz tarihinde Astana formatı kapsamında gerçekleştirilen 3'lü zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi. Zirvede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olası bir Suriye operasyonu da masaya yatırılan konular arasındaydı.

3 LİDERİN POZU ALMANYA'YI KARIŞTIRDI

Görüşme kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ve İbrahim Reisi'nin el ele tutuşarak objektiflere gülümsediği poz Almanya'nın gündemine oturdu.

Tahran zirvesinde 3 liderin birlikte verdiği poz Almanya'yı karıştırdı: Bu bir meydan okuma

"BU BİR MEYDAN OKUMA"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, söz konusu fotoğrafa ilişkin Bild'e yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bu fotoğrafta olması, en hafif tabirle bir meydan okumadır. Dolayısıyla bu fotoğraf, özellikle de bir NATO üyesi açısından, benim için anlaşılmaz olmaktan da öte." dedi.

Tahran zirvesinde 3 liderin birlikte verdiği poz Almanya'yı karıştırdı: Bu bir meydan okuma

"BU TOPLANTI, BİR ARADA DURMAMIZIN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

"Tahran'daki toplantı, ortak değerlerimiz için bir arada durmamızın ne kadar önemli olduğunu tekrar gösterdi" diyen Baerbock, açıklamalarının devamında ise, "Fotoğraftaki grup, ortak değerlerimiz için bir arada durmamızın ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Çünkü değerlerimize sahip çıkmayan başka aktörler de var ve şüpheye düştüğümüzde onlar da güçlerini birleştiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Emre İliksiz - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Almanya Tahran İran Dünya Haberler

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