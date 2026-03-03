Tahran'ın batısında yangın, saldırı sonrası şehir duman altında

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların 4. gününde Tahran'da meydana gelen patlamaların ardından başkentin batı kesiminde büyük bir yangın çıktı. Kentin simgelerinden Azadi Meydanı çevresi başta olmak üzere batı hattında yükselen yoğun duman bulutları, saldırının ardından çekilen fotoğraflarla da gözler önüne serildi.

Uluslararası ajanslar tarafından servis edilen ve saldırı sonrası kaydedildiği belirtilen karelerde, Tahran semalarını kaplayan siyah duman bulutları ile gün doğumuna karışan alevlerin oluşturduğu turuncu ışık dikkat çekiyor. Şehrin siluetini saran duman, kilometrelerce öteden görülebilecek yoğunluğa ulaştı.

ASKERİ TESİSLERE YAKIN NOKTALAR VURULUYOR

Batı Tahran'da sanayi bölgeleri ve askeri tesislere yakın noktaların hedef alındığı iddia edilirken, patlama seslerinin şehrin merkezinden de duyulduğu bildirildi. Görgü tanıkları art arda gelen patlamaların ardından bazı bölgelerde yangınların çıktığını aktardı.

Fotoğraflarda, Azadi Anıtı çevresinde gökyüzüne doğru yükselen kalın duman sütunları ve turuncuya çalan bir ufuk çizgisi görülüyor. Yangının etkisiyle kentin batı aksında hava kalitesinin hızla düştüğü ifade ediliyor.

METRO İSTASYONU DA VURULDU

Tahran yönetimi, saldırılarda sivil altyapının da zarar gördüğünü ileri sürdü. Başkentin merkezindeki bir metro istasyonunun hedef alındığı iddiaları gündeme gelirken, istasyon çevresinde hasar oluştuğu ve yoğun toz bulutunun yükseldiği belirtildi.

Paylaşılan görüntülerde, istasyon girişlerine yakın bölgelerde gri kül tabakasının araçların üzerine çöktüğü ve çevrede maddi hasar meydana geldiği görülüyor. Olay sırasında istasyonda sivillerin bulunduğu, kısa süreli panik yaşandığı bildirildi.

"SİVİL ALTYAPI HEDEF ALINDI" İDDİASI

Tahran yönetimi, vurulan noktanın sivil kullanımda olduğunu savunarak saldırıyı kınadı. Askeri hedef gözetilmeksizin sivil altyapının zarar gördüğü iddiası, uluslararası kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı.

Başkentte yükselen duman ve yangın görüntüleri, bölgedeki gerilimin artık doğrudan şehir merkezlerine taşındığını gösterirken, gelişmeler yakından takip ediliyor.