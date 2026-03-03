Haberler

Tahran'ın batısında yangın, saldırı sonrası şehir duman altında

Tahran'ın batısında yangın, saldırı sonrası şehir duman altında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail'in düzenlediği hava saldırılarının ardından Tahran'ın batısında büyük bir yangın çıktı. Başkent semalarını kaplayan yoğun duman bulutları kilometrelerce öteden görülürken, saldırılarda sivil altyapının da hedef alındığı iddia edildi. İranlı yetkililer, Tahran'daki bir metro istasyonunun vurulduğunu ve istasyonda hasar meydana geldiğini açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların 4. gününde Tahran'da meydana gelen patlamaların ardından başkentin batı kesiminde büyük bir yangın çıktı. Kentin simgelerinden Azadi Meydanı çevresi başta olmak üzere batı hattında yükselen yoğun duman bulutları, saldırının ardından çekilen fotoğraflarla da gözler önüne serildi.

Uluslararası ajanslar tarafından servis edilen ve saldırı sonrası kaydedildiği belirtilen karelerde, Tahran semalarını kaplayan siyah duman bulutları ile gün doğumuna karışan alevlerin oluşturduğu turuncu ışık dikkat çekiyor. Şehrin siluetini saran duman, kilometrelerce öteden görülebilecek yoğunluğa ulaştı.

ASKERİ TESİSLERE YAKIN NOKTALAR VURULUYOR

Batı Tahran'da sanayi bölgeleri ve askeri tesislere yakın noktaların hedef alındığı iddia edilirken, patlama seslerinin şehrin merkezinden de duyulduğu bildirildi. Görgü tanıkları art arda gelen patlamaların ardından bazı bölgelerde yangınların çıktığını aktardı.

Fotoğraflarda, Azadi Anıtı çevresinde gökyüzüne doğru yükselen kalın duman sütunları ve turuncuya çalan bir ufuk çizgisi görülüyor. Yangının etkisiyle kentin batı aksında hava kalitesinin hızla düştüğü ifade ediliyor.

METRO İSTASYONU DA VURULDU

Tahran yönetimi, saldırılarda sivil altyapının da zarar gördüğünü ileri sürdü. Başkentin merkezindeki bir metro istasyonunun hedef alındığı iddiaları gündeme gelirken, istasyon çevresinde hasar oluştuğu ve yoğun toz bulutunun yükseldiği belirtildi.

Paylaşılan görüntülerde, istasyon girişlerine yakın bölgelerde gri kül tabakasının araçların üzerine çöktüğü ve çevrede maddi hasar meydana geldiği görülüyor. Olay sırasında istasyonda sivillerin bulunduğu, kısa süreli panik yaşandığı bildirildi.

"SİVİL ALTYAPI HEDEF ALINDI" İDDİASI

Tahran yönetimi, vurulan noktanın sivil kullanımda olduğunu savunarak saldırıyı kınadı. Askeri hedef gözetilmeksizin sivil altyapının zarar gördüğü iddiası, uluslararası kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı.

Başkentte yükselen duman ve yangın görüntüleri, bölgedeki gerilimin artık doğrudan şehir merkezlerine taşındığını gösterirken, gelişmeler yakından takip ediliyor.

Elif Yeşil
Haberler.com
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar

MSB'nin paylaşımına bakın: Zamanlama da düşülen not da manidar
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı

Fatma öğretmeni katleden cani ile ilgili yeni gelişme
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular

Ülkenin geleceğinin belirleneceği bina vuruldu
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar

Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
Daha önce 40 istiyorlardı! Galatasaray, Barış Alper'in yeni bonservisini belirledi

Barış Alper için akla hayale sığmayacak bonservis bedeli
Savaş çıktı, rota Şırnak'a çevrildi! Erbil uçakları Şerafettin Elçi Havalimanı'na iniyor

Savaş çıktı, rota yeniden oluşturuldu! Uçaklar ülkemize iniyor
İsrail uçakları Mehrabad Havalimanı'nı harabeye çevirdi

İsrail uçakları havalimanını harabeye çevirdi
İsrail ordusu, Tahran'da iki yer için tahliye emri verdi

İki yer için tahliye emri! Ölüm yağdıracaklar
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti

İran halkına yıllardır Türkiye'de uygulanan sistemi vadetti
Real Madrid ve Brezilya'yı üzen sakatlık

Hem sezonu kapattı hem de Dünya Kupası'nı kaçıracak