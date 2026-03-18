Tahran diken üstünde! Laricani suikastı sonrası büyük panik yaşanıyor

ABD-İsrail saldırıları sürerken Tahran'da üst düzey siyasi ve güvenlik isimlerinin de hedef alındığı endişesi arttı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin öldürülmesi sonrası yönetim içinde büyük panik yaşandığı ve üst düzey güvenlik önlemleri alındığı öğrenildi.

  • İran'da eski Meclis Başkanı Ali Laricani, bu hafta düzenlenen bir saldırıda öldürüldü.
  • İran'da ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.
  • İran'da üst düzey yetkililerin hareket alanı kısıtlandı ve güvenlik önlemleri artırıldı.

İran'da savaşın şiddetlenmesiyle birlikte yönetim kademesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. New York Times'a konuşan kaynaklara göre, başkent Tahran'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, üst düzey isimlerin hareket alanı ciddi şekilde kısıtlandı.

"SİSTEMATİK HEDEF ALMA" ENDİŞESİ

Haberde, İsrail ve ABD'nin yalnızca askeri komutanları değil, aynı zamanda rejimin siyasi ve güvenlik mimarisinde kilit rol oynayan isimleri de hedef aldığı yönünde ciddi bir endişe oluştuğu aktarıldı. Bu durumun, yönetim içinde "hedefteyiz" algısını güçlendirdiği belirtiliyor.

Ali Hamaney

LARİCANİ SUİKASTI KIRILMA NOKTASI OLDU

İran siyasetinin en etkili isimlerinden biri olan, eski Meclis Başkanı ve Dini Lider'e yakınlığıyla bilinen Ali Laricani'nin bu hafta düzenlenen hassas bir saldırıyla öldürülmesi, sürecin dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Laricani'nin ölümü, savaşın başlamasından bu yana en üst düzey siyasi suikast olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, Dini Lider Ali Hamaney'in oğlu Mojtaba Hamaney'in daha önce ağır yaralandığı ve komada olduğu iddiaları da yönetim içindeki tedirginliği artırdı.

KULİSLERDE PANİK İDDİASI

Resmi açıklamalarda sert ve kararlı bir duruş sergilenirken, perde arkasında farklı bir tablo olduğu öne sürülüyor. Habere göre, üst düzey yetkililer kamuoyuna çıkmaktan kaçınıyor, güvenli sığınaklar daha sık kullanılıyor ve liderlik sürecine ilişkin acil değerlendirmeler yapılıyor.

Ali Laricani

REJİM İÇİN KRİTİK EŞİK

Uzmanlar, İran yönetiminin askeri kapasitesi sürse bile, üst düzey siyasi isimlerin kendilerini hedefte hissetmesinin karar alma mekanizmalarını zayıflatabileceğine dikkat çekiyor. Bu durumun, rejim içindeki birlik ve koordinasyonu olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Erdem Aksoy
