Tahran'da protestolar şiddetini artırıyor! Ülke yangın yerine döndü

İran'da Mahsa Amini'nin ölümünün ardından Tahran'da başlayan protestolar ülke geneline yayılarak devam etti. Protestoların şiddeti artarken sokaklar yangın yerine dönüştü. Son gelen görüntülerde göstericilerin olaylar sırasında birçok yeri yaktığı gözüküyor.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

SOKAKLAR YAKILIYOR

İran'da gösterilerin dozunu artırmasından sonra sokaklar adeta yangın yerine geldi. Tahran'dan son gelen görüntülerde ise şehrin sokakları adeta göstericiler tarafından ateşe verilirken protestolarda rejim aleyhine sloganlar atılıyor. Olaylara karşı polislerin müdahalesi de oldukça sert oluyor.

EMİNİ ÖLÜMÜNÜN 40.GÜNÜNDE ANILDI

İran'da gözaltına alındıktan sonraki vefatıyla ülke genelinde protestolara neden olan Mahsa Emini, ölümünün 40. gününde dün mezarı başında anıldı. Sosyal medyadaki görüntülerine göre, yüzlerce kişi sabah saatlerinde, Emini'yi anmak için Sakkız kentindeki mezarına doğru yürüdü.

233 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı ise (HRANA) yayınladığı raporda 17 Eylül ile 14 Ekim tarihleri arasında 32'si çocuk 26'sı güvenlik görevlisi olmak üzere 233 kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürmüştü.