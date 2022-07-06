Suyun altında yaşayan ölümcül deniz yılanı, kobradan bile zehirli! Tedavisi sadece tek ülkede var

Yazın gelmesiyle birlikte sıcak havadan bunalan herkes, denize akın etmeye başladı. Türkiye'de balon balığı nedeniyle endişe yaşanırken, dünyanın çeşitli yerlerindeki endişeler bambaşka. Hint ve Pasifik okyanuslarının kıyı sularında bulunan deniz yılanları, zehrinin bazı durumlarda kobra yılanından dahi ölümcül olması nedeniyle duyanları bir hayli ürkütüyor.

SIĞ SULARDA YAŞIYORLAR

Deniz yılanları, nefes almak için yüzeye ihtiyaç duymaları nedeniyle genel olarak 30 metrenin altındaki sığ sularda yaşıyor. Bununla birlikte, sarı karınlı deniz yılanı ( Pelamis platurus ) açık okyanusta bulunabiliyor.

KOBRADAN BİLE ZEHİRLİ

Bu yılan türü hakkındaki korkutucu bilgi, bazı türlerinin kobralardan dahi zehirli olması. Yılanın zehri nörotoksin ve miyotoksinlerin ölümcül bir karışımından oluşuyor. Yılanın ilk ısırması durumunda ağrının hissedilmemesi, müdahaleyi geciktirebiliyor. Hatta yılanın küçük dişlerinin yara üzerinde kaldığına dair bile bulgular mevcut.

PANZEHRİ SADECE AVUSTURYA'DA

Deniz yılanlarının insanları sık ısırmaması nedeniyle panzehir ilacının elde edilmesi biraz imkansız görülüyor. Avustralya'da, belirli bir deniz yılanı antiveni mevcut. Ayrıca Avusturalya kaplan yılanı için kullanılan panzehir de deniz yılanlarının ısırığı için kullanılabiliyor.