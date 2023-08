Süveyş Kanalı'nda LNG yüklü tanker karaya oturdu

- Süveyş Kanalı'nda petrol tankeri, karaya oturan LNG yüklü tankere çarptı

KAHİRE - Süveyş Kanalı'nda seyir halindeki petrol tankeri, karaya oturan sıvılaştırılmış doğal gaz yüklü tankere çarptı.

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan ve dünya ticaretinin önemli geçiş noktalarından olan Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda sıvılaştırılmış doğal gaz yüklü Singapur bandıralı "BW Lesmes" adlı tanker, yerel saatle 21.35 sıralarında karaya oturdu. Kanalda seyir halinde olan Cayman Adaları bandıralı "Burri" adlı petrol tankeri ise karaya oturan tankere çarptı. BW Lesmes tankerinin bağlı olduğu şirketten yapılan açıklamada, tankerde hasar meydana gelmediği, tankerin 03.30 sıralarında yeniden yüzdürüldüğü, mürettebatın da güvende olduğu aktarıldı. Tankerin detaylı inceleme için demirleme bölgesine götürüldüğü belirtildi.

Petrol tankeri de bölgeden çekilirken, gemi trafiği normal şekilde devam etti.

Öte yandan, 2021 yılında "Ever Given" adlı dev konteyner gemisinin Süveyş Kanalı'nda karaya oturması sonucu 6 gün boyunca her iki yönde de trafik durdurulmuş, küresel ticaret sekteye uğramıştı.