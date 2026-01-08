Haberler

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü
Güncelleme:
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Washington'da stratejik ilişkileri ve bölgesel güvenliği ele aldı.

SUUDİ Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Washington'da bir araya geldi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldiği bildirildi. Açıklamada, "Görüşmede taraflar, ülkeler arasındaki tarihi ve stratejik ilişkileri gözden geçirdi ve bu ilişkileri ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde daha da geliştirmenin yollarını ele aldı. Ayrıca, bölgedeki son gelişmeleri ve bölgenin güvenliği ile istikrarını artırmaya yönelik devam eden çabaları görüştüler" denildi.

Rubio ise sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Gazze, Yemen, Sudan ve Suriye dahil olmak üzere Orta Doğu'nun güvenliği ve istikrarını desteklemek için devam eden koordinasyonu görüşmek üzere bir toplantı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya


